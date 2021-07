No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

La Junta Departamental de Canelones aplazó dos semanas más la discusión sobre la habilitación a la intendencia del departamento a contraer un crédito de 80 millones de dólares a pagar en 20 años y con un período de gracia de dos.

El Frente Amplio (FA), que gobierna en el departamento, tiene 20 ediles y necesita el voto de un opositor para lograr la aprobación del crédito. El Partido Colorado tiene un edil y el Partido Nacional (PN) tiene diez, pero en este último hay posturas divergentes entre los sectores.

El tema volvió a estar en el orden del día este martes para la sesión de la Junta Departamental pero, así como se ha aplazado en las últimas sesiones, se volvió a postergar otra vez, según pudo saber la diaria. En tanto, podría tratarse en la sesión ordinaria prevista para el 20 de julio.

Uno de los sectores nacionalistas que no votarán el crédito es el liderado por el excandidato a intendente y actual diputado Javier Radiccioni, que tiene dos ediles. Según dijo a la diaria, su sector no va a acompañar el endeudamiento de Canelones ya que, de aprobarse, probablemente se utilizaría el dinero como plataforma para una futura candidatura a la presidencia del intendente Yamandú Orsi.

“El intendente Orsi intenta rearmar su candidatura presidencial a partir de la Intendencia de Canelones”, dijo Radiccioni, y afirmó que con el dinero del crédito lo que se hará “es pagar publicidad para hacer autobombo al gobierno de Canelones y por otro lado contratar cargos de confianza de mucha gente que ni siquiera es del departamento”. Además, recordó que el crédito tendría dos años de gracia, “o sea que Orsi empieza a pagar cuando ya arma las valijas, y eso me parece que es lo más grave”.

El sector liderado por el senador nacionalista Amin Niffouri (Lista 400), también candidato a intendente en las elecciones pasadas, que reúne a seis legisladores departamentales, se inclinaría a no dar su voto. Uno de los ediles, Agustín Oliver, reconoció a la diaria que el partido no tiene “una definición clara” en torno al tema, pero su sector se inclina a no habilitar el crédito dadas “la circunstancia” y “las condiciones” del crédito.

Oliver dijo que Canelones aún paga “fideicomisos anteriores, con sus respectivos intereses”, y no sería “viable” uno nuevo. “Lo que pedimos es que la intendencia demuestre que se está ajustando el cinturón en el tema económico”, apuntó.

El otro sector del PN es liderado por el diputado Sebastián Andújar. Los dos ediles que integran la Lista 33 son los que acompañan la postergación de la discusión ya que, entre otros motivos, quieren conocer más detalles sobre el destino del dinero del crédito y analizan presentar alguna propuesta concreta a la Intendencia de Canelones.

Diversas fuentes nacionalistas consultadas indicaron que desde Presidencia existen intentos de negociar con el FA para llegar a acuerdos y garantizar que esa fuerza política dé sus votos para aprobar créditos a otras comunas, como Rocha o Río Negro. Las fuentes explicaron que el tema “ha tomado dimensiones nacionales”.