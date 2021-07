No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El Mercosur tendrá novedades esta semana que pueden ser relevantes para el plan del gobierno uruguayo de lograr una flexibilización normativa en el bloque regional, en busca de negociar acuerdos individualmente con terceros mercados. El Consejo del Mercado Común (CMC), integrado por los ministros de Economía y de Relaciones Exteriores de todos los países, tendrá una reunión ordinaria virtual el miércoles, luego de varias postergaciones a raíz de las posturas encontradas sobre los temas a resolver. Luego, el jueves habrá una cumbre virtual en la que participarán los cuatro presidentes: Luis Lacalle Pou, Alberto Fernández, de Argentina, Jair Bolsonaro, de Brasil y Mario Abdo Benítez, de Paraguay.

En esta segunda reunión ocurrirá el traspaso de mando de la presidencia pro témpore del bloque de Argentina a Brasil. Este cambio se da en medio de tensiones entre los cuatro países debido a las discrepancias en torno a la flexibilización del bloque y la rebaja del arancel externo común, la tasa aplicada a las importaciones, que Brasil pretende disminuir y Argentina se muestra reticente. En cuanto al primer punto, hace meses que Uruguay y Brasil se alinearon en la búsqueda de una mayor flexibilidad, tras una propuesta que el gobierno de Lacalle Pou presentó a los socios, y que tiene resistencias de Argentina y Paraguay.

Según supo la diaria, el gobierno uruguayo interpreta que la presidencia pro témpore de Brasil podría ayudar para los objetivos buscados, ya que Bolsonaro y su gabinete estarían en condiciones de ponerles ritmo a las negociaciones, convocando reuniones y promoviendo avances.

Hasta el momento no hubo nuevos acercamientos en los caminos buscados por Uruguay, que aún no se baja de las negociaciones e insiste por la flexibilización. En este sentido, desde la cancillería señalaron a la diaria que las citaciones de esta semana son muy importantes pensando en el futuro de la propuesta que elevó Uruguay.

El viernes, el canciller Francisco Bustillo declaró al programa Tiempo de cambio de Radio Rural que el Mercosur está devaluado y que para modernizar el bloque hay que flexibilizarlo. “La grifa Mercosur está realmente devaluada”, expresó.

Según dijo, las conversaciones para flexibilizar el bloque regional “no son negociaciones para nada sencillas”. “La posición de Argentina es clara. [...] Ha hecho saber que no está en favor de una flexibilización del Mercosur. Y cuando hablamos de flexibilización estamos hablando de una mayor y mejor inserción internacional, de eso se trata, a fin de cuentas, lo que Uruguay pretende. Nuestra propuesta, las inquietudes que tenía Uruguay desde siempre, son en favor de una modernización del Mercosur”, apuntó en la entrevista radial.

Bustillo señaló que Uruguay busca mejores condiciones para negociar con países que están por fuera del bloque, es decir, ansía una “mayor y mejor inserción internacional”. “Uruguay no puede apostar, como hacen otros, a un bloque autárquico. Uruguay necesita conseguir mejor acceso a mercados, mejores oportunidades para la producción, la riquísima producción uruguaya”, añadió.

Asimismo, Bustillo opinó que “la grifa” está “tan devaluada” que “no es casualidad que el acuerdo Unión Europea y el Mercosur se siga postergando”. El canciller expresó que esta falta de acuerdo entre ambos bloques “lo que demuestra es que no hay un real interés de parte de la Unión Europea como tal de concluir un acuerdo con el Mercosur”.

El miércoles 9 de junio el canciller asistió a la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados, en donde se habló de la flexibilización del Mercosur y el estado de las conversaciones con los distintos miembros del bloque. Bustillo expresó que desconoce cuáles son las razones específicas por las que Argentina se opone a la flexibilización del bloque. En este sentido, expresó que las argumentaciones de Argentina hasta ahora no están “fundamentadas”, sino que “es el no por el no”. “No es menos cierto que la situación económica de Argentina no es la que pueden presentar los otros países del bloque, y eso también hay que atenderlo”, dijo en aquella oportunidad.