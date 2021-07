No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El secretario general de la Secretaría Nacional de Drogas, Daniel Radío, salió al cruce del artículo de la Rendición de Cuentas que declara como un dato “no sensible” las direcciones de los autocultivadores y clubes cannábicos registrados en el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA) y de los respectivos lugares de plantación, cultivo y cosecha de cannabis. Calificó la propuesta como “un error”, aseguró que será “eliminado” de la rendición y que de mantenerse se está “estafando” a los usuarios.

El proyecto de ley propone una nueva redacción del artículo 8 de la Ley de Regulación y Control del Cannabis (19.172), que establece que “sólo la información relativa a la identidad de los titulares de los actos de registro tendrá carácter de dato sensible”, en los términos que prevé la Ley de Protección de Datos Personales (18.331). Por lo que, “por razones de seguridad pública” los datos relativos a la ubicación de los cultivos serán de acceso para el Ministerio del Interior (MI), para “prevención de delitos”. Además, habilita al MI a realizar “inspecciones y controles regulares”.

“Creo que el artículo es un error y no tiene que prosperar”, disparó este viernes Radío en entrevista con Informativo Sarandí. Según su opinión, este artículo no está en línea con lo planteado por el anterior ministro del Interior, Jorge Larrañaga, y tampoco está en sintonía con lo hablado con el actual titular de la cartera, Luis Alberto Heber. Según el secretario general, la propuesta del MI es obtener las direcciones, pero anonimizando los datos de los usuarios, y estaba fuera de discusión que la inspección corra por cuenta del ministerio.

“Es un artículo que está equivocado y se contrapone con las conversaciones que veníamos hablando con el actual ministro. Con Heber, que es una persona seria, veníamos conversando la posibilidad que tuviera acceso a las direcciones de los clubes en la línea de que fueron anonimizados, que no se identificara a los usuarios que es el dato sensible, y él está de acuerdo. El artículo es un error, no tiene que ver con su línea de pensamiento, es más realista que el rey, ni siquiera va en línea con lo planteado por Larrañaga”, afirmó.

Sin embargo, en declaraciones a la prensa este jueves, Heber defendió el artículo y dijo: “Creemos que tenemos que generar la posibilidad de que el MI tenga información, porque después aparece droga clandestina, no registrada y no sabemos de dónde sale el producto porque tenemos desconocimiento de dónde están los clubes cannábicos. Esto es preservando la identidad del consumidor, pero el MI entiende que tiene que saber dónde se está cultivando para que no sea una pantalla para producir más y comercializar ilegalmente”.

Consultado por estas declaraciones, Radío defendió la postura de Heber y dijo que puede “acordar más o menos”. Cree que es correcto que el MI obtenga las direcciones, si se cuidan los datos sensibles, pero opinó que “hay un prejuicio de que el cannabis ilegal sale de los clubes, y yo no digo que algo no salga, pero hemos encontrado cultivos ilegales bastante más grandes que los de los clubes. Es más importante detectar los cultivos ilegales que corretear autocultivadores registrados”.

Asimismo, Radío entiende que de mantenerse este artículo tal cual fue presentado en la rendición de cuentas es “haberle hecho trampa a la gente: les dijimos que se anotaran, que sus datos no se los íbamos a pasar a nadie, ¿estamos dispuestos a estafar a la gente?”.

A su entender es un artículo que “no resuelve nada, daña y además genera deslealtad con los usuarios a quienes les dijimos que sus datos están reservados y los vamos a engañar, y además hay una deslealtad institucional, porque el rol de fiscalización le corresponde al IRCCA”.