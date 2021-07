No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

“Qué nochecita nos espera”, dijo en la tarde del miércoles una señora que acababa de dejar en la sede del PIT-CNT una caja con 780 firmas procedentes del departamento de Maldonado. “Sí, va a ser larga”, contestó el muchacho que las recibió. Ese fue uno de los tantos paquetes que llegaron el miércoles a la sede de la calle Jackson, donde los militantes dejaban las firmas para habilitar el referéndum para derogar 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC).

En la tarde del miércoles varios referentes confirmaron que se había superado el piso mínimo –se requieren 672.000 firmas– y, de noche, según pudo saber la diaria, se contabilizaban más de 700.000 adhesiones, superando la meta fijada. De todas formas, la Comisión Nacional Prorreferéndum continuará este jueves recibiendo firmas en la sede del PIT-CNT, entre las 9.00 y las 15.00, y en la esquina de la Corte Electoral (Ituzaingó y 25 de Mayo) a partir de las 13.00.

Al mediodía habrá una conferencia de prensa para informar sobre el número de firmas recolectadas hasta el momento, a las 15.00 saldrá una caravana de vehículos con las firmas y a las 17.00 los apoderados legales de la iniciativa de referéndum y un grupo de delegados harán la entrega en la Corte Electoral.

Luego de la sesión del Consejo Superior Tripartito, el secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, dijo en una rueda de prensa que “la ciudadanía viene acompañando una iniciativa de desarrollar todos los mecanismos de información para que el pueblo decida” e incluso “pasarle por encima a 25% del padrón electoral, a los efectos de que las firmas presentadas signifiquen que la Corte Electoral decida que es el pueblo el que va a definir qué pasa con estos 135 artículos”.

“Ha sido una hazaña, una gesta democrática impresionante, en un marco de sumo respeto y de participación, tanto de los que firmaron como de los que no firmaron. A pesar de que fue desarrollada con enormes dificultades, en medio de una pandemia, en períodos en los que casi no había movilidad alguna en la calle, y al principio todos los analistas decían que era una quimera, es un objetivo que en este momento se está concretando”, sostuvo.

“Es impresionante. Nos pasó la ola, nos superó la cantidad de gente queriendo militar y la gente en la calle buscando las firmas”, valoró en diálogo con la diaria Soledad González, integrante de la Intersocial Feminista. Según contó, en los últimos días se pasó derivando llamados para levantar firmas. “Gente que me llama y me dice: ‘Hoy firmó mi mamá, que no iba a firmar’. Es muy alentador, es una movilización popular enorme. Esto se hizo de a pie. Esta hazaña la lograron todos los militantes de a pie”, apuntó.

González dijo que no han parado de juntar firmas porque buscan no caer en el “margen de error”. “Si llegamos a 700.000 es una cifra buena, pero si presentás 710.000 es más seguro que el referéndum sea inevitable”, explicó. También destacó que en los últimos días se ha visto una gran movilización de personas autoorganizadas. “Está bien que hay estructuras muy importantes atrás [de la juntada de firmas], como son el PIT-CNT y el FA, pero hay muchísima gente que no es orgánica y que se ha puesto la tarea al hombro. Eso para mí es maravilloso”, recalcó.

En la tarde del miércoles, el integrante de la Comisión Nacional Prorreferéndum Rafael Michelini dijo que se estaría necesitando en el entorno de unas 15.000 para llegar a la meta de 700.000. El lunes la comisión aseguró que faltaban unas 40.000 firmas, pero según dijo Michelini a Informativo Sarandí, desde ese momento hasta la tarde del miércoles faltaban “muchísimo menos, ni siquiera la mitad; hay que hacer un esfuerzo para tener unas 15.000 firmas más, aunque números concretos son difíciles de transmitir”.

De hecho, remarcó que tras anunciar que faltaban 40.000 firmas se contabilizaron las que estaba recolectando la departamental del Frente Amplio en Canelones, que llegaban a casi 13.000, por lo que estimaba que en las siguientes horas estuvieran llegando las papeletas acopiadas en el interior y en los sindicatos. “La cantidad de firmas que vamos a presentar va a ser de tal magnitud que se va a llegar. Todos los escenarios son posibles, pero la gente comprendió que va por ahí”, comentó.