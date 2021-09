El presidente de Argentina, Alberto Fernández (3-i), después de tomar juramento al ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina, Julián Domínguez (i), al ministro de Ciencia y Tecnología de Argentina, Daniel Filmus (c), al secretario de Prensa y Comunicación de Argentina Juan Ross (2-d), jefe de gabinete de Argentina Juan Manzur (d), el canciller argentino Santiago Cafiero (2-d), y al ministro de Educación de Argentina, Jaime Perzyck (3-d), este lunes, en la casa de gobierno en Buenos Aires.

En un acto celebrado en el Museo del Bicentenario, ubicado dentro del predio de la Casa Rosada, este lunes el presidente Alberto Fernández les tomó juramento a los nuevos ministros que integrarán su gabinete.

La crisis política que se generó en la interna del oficialista Frente de Todos luego de la dura derrota electoral en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) generó un fuerte cruce entre el mandatario y la vicepresidenta Cristina Fernández. Este enfrentamiento se saldó con la renovación del gabinete, que intentará darle un nuevo impulso al gobierno y levantar el desempeño electoral en los comicios legislativos que se celebrarán en noviembre, en los que se renovará un tercio de las bancas del Senado y la mitad de la Cámara de Diputados.

El nuevo gabinete de Alberto Fernández tendrá como jefe a Juan Manzur, quien se venía desempeñando como gobernador de la provincia de Tucumán. Manzur, médico de 52 años, fue ministro de Salud entre 2009 y 2015 durante el gobierno de Cristina Fernández y había sido sugerido para el cargo por la exmandataria en la carta abierta que publicó la semana pasada, en la que expuso su visión sobre el momento político de la interna de su sector y del desempeño del gobierno en general. A su vez, quien era jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, un aliado del presidente que es visto con recelo desde el kirchnerismo, pasó a ocupar el cargo de canciller en reemplazo de Felipe Solá. Aníbal Fernández, exjefe de Gabinete de Cristina Fernández, pasó a ser ministro de Seguridad en lugar de Sabina Frederic, y Julián Domínguez –otro exministro de Fernández de Kirchner, pero que también ejerció cargos de confianza durante el menemismo y el gobierno de Eduardo Duhalde– reemplazó a Luis Basterra en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

También prestaron juramento Jaime Perzyck, que pasó a dirigir el ministerio de Educación en lugar de Nicolás Trotta, y Daniel Filmus, quien fue ministro de Educación en el gobierno de Néstor Kirchner y este lunes asumió el cargo de ministro de Ciencia y Tecnología, en reemplazo de Roberto Salvarezza.

Juan Ross, por su parte, asumirá como secretario de Comunicación y Prensa en lugar de Juan Pablo Biondi, a quien la vicepresidenta en su carta abierta había acusado directamente de realizar operaciones políticas en su contra.

Según consignó Página 12, en el evento el presidente agradeció a los ministros salientes “porque dieron todo de sí”. “Quiero darles las gracias honestamente; han sido funcionarios ejemplares”, afirmó el mandatario dirigiéndose a los funcionarios.

Luego Fernández comenzó su discurso, en el que insistió en la autocrítica que se realizó hacia la interna del Frente de Todos tras las PASO. “El domingo pasado el pueblo de la nación argentina dio un veredicto, y yo en aquel momento expliqué que, como todos nosotros somos parte de un movimiento que sabe escuchar las demandas populares, iba a tomar en cuenta los reclamos: qué cosas habíamos hecho mal, qué cosas no llegamos a hacer y debemos acelerar. Y a lo largo de la semana escuché a muchos y a muchas porque quiero cumplir con mi palabra de entender por qué la gente votó cómo votó”, dijo el mandatario. Luego puntualizó: “No somos parte del país que quiere flexibilizar derechos de los que trabajan”, en referencia a declaraciones de dirigentes de la oposición que se mostraron favorables a esta legislación laboral.

El presidente planteó que hay “dos países en pugna” y el del Frente de Todos “no es el que se despreocupa de la salud pública y abandona a los argentinos a su suerte”. “Cuando la gente no nos vota, nos enojamos con nosotros y no con la gente”, expresó el mandatario, que a la vez destacó que en la coalición de gobierno los debates se dan “de cara a la gente”. “No me verán atrapado en disputas innecesarias ni en disputas internas”, agregó Fernández, de acuerdo a lo que informó la agencia de noticias Télam.

Finalmente, el jefe de Estado aseguró: “Vamos a recuperar el diálogo que la pandemia nos hizo perder” y valoró las cualidades de los nuevos ministros que se incorporan a su equipo.

En el acto también habló con los medios el nuevo jefe de Gabinete, quien reafirmó lo dicho por el mandatario y aseguró que las disonancias dentro de la coalición oficialista fueron saldadas. “Las diferencias propias del ámbito de la política están terminadas y zanjadas. Nuestro espacio político, el Frente de Todos, está totalmente cohesionado y unido, siguiendo las instrucciones de quien comanda el Poder Ejecutivo, que es el presidente de la Nación”, afirmó Manzur, según consignó el portal Infobae.