El domingo se celebrarán en Argentina las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), en las que quedarán determinadas las listas que participarán en los comicios legislativos de noviembre, en los que se renovarán 127 de las 257 bancas de la Cámara de Diputados y 24 de los 72 lugares del Senado.

Pero si bien, como su nombre lo indica, las elecciones tienen carácter interno, son mucho más que eso. Este tipo de elecciones sirven para marcar votos y más aún en el presente contexto –serán los primeros comicios que se harán en el país con la pandemia como telón de fondo– servirán a las fuerzas políticas para saber con bastante certeza dónde están paradas frente a la ciudadanía.

Además, como suele suceder en las elecciones que se hacen en medio de un mandato, terminan siendo un plebiscito sobre la gestión del gobierno de turno. Es por eso que este miércoles, cuando se realizaron los cierres de campaña de la mayoría de los sectores políticos que irán a las urnas el domingo, los cruces entre gobierno y oposición estuvieron a la orden del día.

“Hay dos modelos de país: un modelo que piensa en ustedes y un modelo que piensa en ellos. Por favor, voten por ustedes, por el pueblo, por los argentinos, por los enfermeros, médicos, maestros, por cada trabajador y cada trabajadora de esta maravillosa Argentina”, dijo el presidente Alberto Fernández, quien fue el último orador del acto de cierre de la campaña bonaerense del Frente de Todos (FDT), realizado en la ciudad de Mar del Plata. En el evento también participaron el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, además de precandidatos a diputados nacionales por esa provincia, Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan, entre otros postulantes. Según informó Página 12, en forma paralela, el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, presidió un acto en la localidad de Junín; y el presidente del bloque del Frente de Todos de la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner, estuvo en la ciudad de Bahía Blanca.

En su discurso en Mar del Plata, apuntando directamente al expresidente Mauricio Macri, el mandatario argentino dijo que ahora, después de casi dos años de gobierno “estoy más gordo y ojeroso”.

“¿Saben por qué tengo las ojeras? Amanezco a las siete de la mañana y me duermo a las 12 de la noche, una de la mañana. Y lo hago feliz. Encantado y orgulloso de mis ojeras”, agregó el mandatario.

En el mismo tono, dejó un contundente mensaje para el expresidente, quien durante la transición le había dicho que él cuando estaba al frente del Ejecutivo apagaba el celular a las siete de la tarde y se dedicaba a ver series.

“La verdad es que no me dan ganas de apagar el teléfono y mirar Netflix a las 19.00. Voy a estar feliz el día que todos los hoteles, bares, estén funcionando a pleno. Bienvenidas mis ojeras si es que logro eso”, sentenció Fernández.

Unas horas antes, el principal sector de la oposición, Juntos por el Cambio, cerró su campaña electoral en el predio de La Rural, en el barrio porteño de Palermo. Allí estuvieron el jefe del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, además de los principales referentes del sector, el expresidente Macri, María Eugenia Vidal, Patricia Bullrich y Martín Lousteau.

De acuerdo a lo que informó el portal Infobae, Macri estuvo en la primera fila del acto, pero no hizo uso de la palabra. El principal orador del evento fue Rodríguez Larreta –posible candidato del sector en las elecciones presidenciales de 2023–, quien convocó a la militancia a convencer a los indecisos y pareció mandarle un mensaje a quienes apoyan a Javier Milei, candidato mediático ultraderechista que se presenta bajo la bandera del más rancio liberalismo y que al parecer captará a alguna parte del voto joven.

“Los individualismos no son el camino para frenar al kirchnerismo, apoyando iniciativas individuales no vamos a ningún lado; nosotros lo frenamos este año con un bloque grande y para decirles basta les pido que voten a la lista que encabeza María Eugenia Vidal”, afirmó Rodríguez Larreta.

Vidal, exgobernadora de la provincia de Buenos Aires y que lidera la lista a diputados del sector por la ciudad de Buenos Aires, también apuntó en su discurso contra el oficialismo.

“Este domingo deciles basta y deciles no. No les des más poder porque ya sabés lo que hacen con el poder cuando se lo das. Deciles no a la burla, a la estafa, al atropello. Sí a la honestidad, a la verdad, a la educación, al trabajo. Si hacés eso, yo les hago una promesa que se va a cumplir. El 13 te vas a sentir más aliviado, vas a sentir que te sacaste una mochila de encima, que vas a tener futuro y esperanza”, afirmó la candidata.