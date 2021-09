No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, se refirió a las críticas que recibió por promover la celebración del Mes de la Diversidad y la marcha que se celebró el viernes. La diputada suplente de Cabildo Abierto Inés Monzillo dijo que “tenemos una vicepresidenta vergonzosa” por “sumarse al circo de la diversidad”.

“No por pertenecer a un partido político y menos a una coalición me hace perder mi libertad de expresión. Lo que está mal, no me importa de dónde venga, está mal. Si tienen necesidad de sumarse al circo de la diversidad, bien por ustedes. Para mí es sólo un circo patético”, le dijo Monzillo a Federico Bianchi, secretario de Diversidad del Partido Nacional.

La vicepresidenta dijo este lunes que no conoce a Monzillo ni tuvo “ningún intercambio con ella”, pero contó que recibió una carta del senador Raúl Lozano “que me dejaba claro que no es la posición del partido”.

Argimón dijo estar “acostumbrada” a las críticas por manifestarse a favor de este tipo de iniciativas y eso no la inquietaba: “Forma parte de las reglas de juego. Tengo una vida trabajando por los derechos de las mujeres, de los niños, por la inclusión. Forma parte de mi agenda y nunca lo voy a dejar”. “Tengo claro desde dónde siempre me paré. Lo novedoso es que critica a quienes nos ponemos desde otro lado, pero bueno, forma parte de la dinámica democrática”, agregó.

Por otra parte la vicepresidenta apuntó contra la proclama de la Marcha por la Diversidad de este año, que tenía como consigna “Estado ausente, nuestra lucha presente”. Dijo que “no es la primera vez que pasa” que las proclamas se mezclan con política partidaria y afirmó que “cuando las reivindicaciones sociales pasan a tener tintes político-partidarios se pierde la esencia de esa militancia comprometida por el tema. Sin lugar a dudas, lo sentí el otro día”.