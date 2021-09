El presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, dijo a la diaria que el acto de este miércoles fue conmovedor. “Cuando se da una movilización de esta magnitud es porque el pueblo reivindica salarios y trabajo”, expresó, y agregó que “hay que atender la condición de 300.000 uruguayos sin ingresos”.

Parte de la plataforma fue en defensa del Instituto Nacional de Colonización (INC), porque en la Rendición de Cuentas está previsto financiar el realojamiento de asentamientos con fondos del INC. “Los colonos reivindican que no se les quite presupuesto, y los trabajadores rurales dicen: 'Si a mi sector le va bien en la economía, ¿por qué voy a tener que esperar para mejorar mi condición económica?'. Cuando el abajo se mueve, el arriba tiene que escuchar”, afirmó.

También destacó que la movilización es el primer acto a favor de la derogación de los 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC). “Me preguntan si es político y contesto que sí. La política laboral y salarial de un gobierno es política, la política de empleo es política, y la tributaria [también lo es]. Si vamos a hacer una protesta, va a ser política; no es partidaria, acá hay votantes de todos los partidos, porque cuando entra un trabajador a la fábrica deja de ser miembro de un partido, es ladrillero, obrero de la construcción, es maestro, profesor o industrial, como bien decía Wilson Ferreira Aldunate, recordado dirigente del Partido Nacional”, señaló.

Consultado por la diaria sobre cuándo anunciará su decisión respecto de ser candidato a la presidencia del Frente Amplio, Pereira manifestó que “aun con esta propuesta arriba de la mesa, hemos tratado de centrar todas las entrevistas en el paro y en la derogación de la LUC”. No obstante, agregó que este jueves confirmará si será candidato a la presidencia de la coalición de izquierda.