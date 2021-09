No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

La bancada de diputados del Frente Amplio (FA) pidió la renuncia del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, en el marco de la interpelación que se le hizo este martes. En conferencia de prensa, durante un cuarto intermedio, la interpelante, Lucía Etcheverry, manifestó que Heber “está evidenciando que no sabe, que no está preparado y que no asume su liderazgo de la gestión de política pública de seguridad ciudadana”.

Además, señaló que el gobierno tiene “una actitud refundacional, con una pérdida de garantías para la ciudadanía y también para la institución policial”, y agregó que el sistema carcelario “está colapsado, en una situación extremadamente crítica”.

Más tarde tomó la palabra el coordinador de la bancada de diputados del FA, Daniel Caggiani, quien dijo que “luego de haber escuchado las explicaciones del ministro en sala” y “considerando la situación de extrema emergencia que está viviendo el sistema carcelario y el sistema de seguridad”, su fuerza política promoverá al final de la interpelación un proyecto de resolución para declarar “insatisfactorias” las declaraciones de Heber y “solicitar la renuncia”.