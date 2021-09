No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Los senadores del Frente Amplio (FA) presentarán esta tarde en la Fiscalía General de la Nación la denuncia penal por el acuerdo con la empresa belga Katoen Natie por la extensión de la concesión de la terminal especializada en contenedores del puerto hasta 2081.

Leé más sobre esto: Extensión de concesión en el puerto hasta 2081: las cartas de Katoen Natie que abrieron la negociación con el gobierno

Tras no prosperar el pedido de censura de Luis Alberto Heber, luego de la interpelación, la oposición había adelantado que iniciaría acciones legales. El senador Charles Carrera, quien fue el miembro interpelante, dijo en esa oportunidad a la diaria que estaban evaluando posibles ilícitos: “Nosotros creemos que hay una atribución más visible de responsabilidad en lo que tiene que ver con el accionar del ministro Luis Alberto Heber y el presidente de la Administración Nacional de Puertos [ANP], Juan Curbelo. Acá hay un conjunto de posibles ilícitos. Hay un beneficio enorme por medio de este acuerdo que gana esta empresa privada, y hay un perjuicio enorme para la sociedad uruguaya en su conjunto”.

El senador también afirmó que el FA estaba analizando una serie de actos presuntamente violatorios del ordenamiento jurídico y que no descartaba acompañar el proceso penal con acciones administrativas ante el Poder Ejecutivo y denuncias en la Justicia civil. “Todo este expediente y estas nuevas obligaciones que asumió el Estado todavía no han pasado por el Tribunal de Cuentas. Hay usurpación de cometidos de parte de Juan Curbelo en lo que tiene que ver con atribuciones que son propias del directorio, que él ha tomado para sí”, dijo, y agregó que no existe un informe jurídico ni económico, ni un análisis ante la amenaza de juicio por parte de la empresa belga.