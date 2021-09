No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El gobierno y la compañía belga Katoen Natie arribaron a un acuerdo para agregar una cláusula al contrato entre ambas partes que indica que, en caso de que la multinacional quiera vender el 80% de Terminal Cuenca del Plata (TCP) —que tiene la concesión de la terminal especializada en contenedores hasta 2081— a otra compañía, las autoridades uruguayas deben dar el visto bueno. Este aspecto había sido planteado por Cabildo Abierto (CA) tras la interpelación al ministro Luis Alberto Heber, y el senador Guido Manini Ríos había comunicado días atrás que se iba a avanzar en esa línea, tras una comunicación con el secretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés.

Según dijeron a la diaria el presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Juan Curbelo, y el vicepresidente Daniel Loureiro, de Cabildo Abierto, el gobierno prevé realizar un anuncio oficial sobre esta nueva cláusula en los próximos días.

Curbelo consideró que esa “adenda jurídica” es “una buena medida que refuerza el muy buen acuerdo” que se había alcanzado con Katoen Natie. Consultado sobre por qué no se había incluido previamente, el jerarca respondió que “lo positivo es que se incluye ahora”. En este sentido, señaló que este es un “buen aporte que hace CA al acuerdo”.

Esta no es la única negociación que mantiene el gobierno con la compañía, ya que existe la intención de acordar la compra de nuevos escáneres para los controles de entrada y salida de mercadería del puerto. Loureiro manifestó que está participando de las negociaciones con la empresa para avanzar en “las respectivas inversiones” en una nueva “tecnología de escaneo”. Según dijo, esta inversión no sólo implicaría la compra de los aparatos, sino la “formación de recursos humanos”.

“Estamos conversando con Katoen Natie, viendo cuál es la tecnología a implementar para el control de los contenedores de importación y de exportación que pasen por TCP”, dijo Loureiro. El jerarca destacó que estas son inversiones “que no estaban previstas inicialmente y que a instancias de la postura de CA” se está “haciendo hincapié” en ellas.

Desde Katoen Natie dijeron a la diaria que “está acordada” la nueva cláusula a incluir dentro del contrato. A su vez, se explicó que hay conversaciones por un aspecto por fuera del contrato, relativo a “inversiones en el acceso al puerto”. La terminal portuaria tiene seis puntos de ingreso y hay dos que son los que utilizan los camiones que ingresan a TCP, y allí es donde podría haber “inversiones en materia de seguridad y tecnología”. Se trata de un área gestionada por el Estado donde se realizan distintos controles, y parte de la negociación es que Katoen Natie asuma las reformas a realizar y pague los escáneres que se necesitan para estas tareas. “Estamos recién en conversaciones; nosotros estamos dispuestos para que las autoridades hagan un correcto control de lo que entra y sale”, dijo una fuente de la empresa.

Mientras tanto, la empresa informó a través de un comunicado que avanzan las obras anunciadas para el puerto de Montevideo. En esta etapa, se está realizando la pavimentación de hormigón en una superficie de 11.600 metros cuadrados, que la firma espera tener terminada para mediados de setiembre. Además, Katoen Natie comunicó que ya ha entregado el pliego de la obra a las empresas contratistas interesadas, y prevé para fin de año tener definiciones en cuanto a la empresa o el grupo de empresas seleccionadas para el dragado, excavación en roca y obras civiles para la construcción de un muelle de 700 metros de largo y 22 hectáreas de playa de contenedores.

Cabildo Abierto busca “negociar otros aspectos”

El senador de CA Guillermo Domenech afirmó este martes que su partido intenta agregar más cláusulas al contrato. En entrevista con el programa Mejor hablar, de M24, el legislador dijo que su colectividad política está “intentando negociar otros aspectos del contrato” de acuerdo a objeciones que planteó anteriormente. Si bien reconoció que Manini Ríos, quien está a cargo de las negociaciones, no había tenido “reuniones con la empresa”, dijo que había “planteado a las autoridades que tienen competencia en el tema la necesidad de modificar algunos aspectos”. Manifestó que los cambios buscados refieren “al plazo del contrato”, “al monto de la inversión” y “a las limitaciones al establecimiento de una segunda terminal”.

Consultado sobre las probabilidades de reducir el plazo del contrato, que va hasta 2081, Domenech respondió: “Yo no puedo asegurar que vamos a reducir el plazo, pero si no lo intentamos obviamente que no lo vamos a conseguir”.

Según supo la diaria, ninguna de estas últimas modificaciones propuestas por CA son motivos de tratativas entre el gobierno y la empresa.