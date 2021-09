No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Bajo una llovizna que iba y venía, algunas decenas de personas, entre ellas varios integrantes del Poder Ejecutivo (PE), asistieron este viernes a la celebración del aniversario 36 del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres). En la ceremonia hablaron el presidente de la República, Luis Lacalle Pou; la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse; y el director ejecutivo de Ceres Ignacio Munyo.

Para la conmemoración se colocó una muestra fotográfica, llamada “Expo democracia”, con imágenes del Centro de Fotografía de la Intendencia de Montevideo de las asunción de todos los presidentes desde la recuperación de la democracia hasta ahora. Al costado de cada uno de los cubos se puede leer una frase de los discursos dados por los distintos mandatarios.

La convocatoria se llamó: “Homenaje a la democracia en los 35 + 1 años de Ceres”, y se eligió este nombre porque el año pasado, a causa de la pandemia generada por la covid-19, no se pudo celebrar los 35 años del centro.

En su discurso el presidente Lacalle Pou dijo que la muestra, que inicia con una foto del acto “Un río de libertad” en el Obelisco, realizado el 27 de noviembre de 1983, está ubicada en uno de los lugares más democráticos de la ciudad: la Plaza Independencia; un sitio al que se va a festejar, “donde se viene a reclamar”, expresó. “Ahora está de moda reclamar en frente a la Torre Ejecutiva, y hacen bien. Un día sí y otro también ciudadanos agremiados o individualmente vienen a pedirle y a exigirle a sus gobernantes que los representen, y eso es al fin y al cabo la democracia”, estableció Lacalle Pou.

El presidente aseguró que la responsabilidad de mantener la democracia es de los políticos que deben respetar lo que prometieron y “ser respetuosos genuinos de aquellos que no piensan igual”, para los que también gobiernan, pero también una responsabilidad ciudadana, de civiles y militares, “de hacer cumplir la ley, de respetar la ley, y de hacerse oír”. Sostuvo que los ciudadanos tienen que ser vigilantes de la democracia, porque de otra manera se hace frágil cuando la población no controla a los jerarcas.

Por su parte, Cosse aseguró: “Cuando parece que todo está perdido, cuando parece que no hay más esperanza, cuando parece todo estar en contra los destinos de un pueblo, con partidos políticos proscritos, aún en una dictadura militar y fascista, aún así, nuestro pueblo hace nacer 'Un río de libertad'”.

La intendenta aseguró que espera que “se deje de hacer de la diferencia un tabú y le demos un mayor significado al diálogo; más profundo, más largo y participativo”.

En tanto, Munyo sostuvo que la institucionalidad uruguaya es un gran atractivo para las inversiones, además, la gran cantidad de migrantes que llegaron al país en los últimos años es “una inyección de capital humano, que tanto necesitamos para impulsar el crecimiento económico y así entender que la estabilidad política, la paz social y la democracia están en la esencia misma de venir a vivir al Uruguay”.

El director de Ceres sostuvo que los uruguayos forman parte del 8% de la población mundial que goza de una democracia plena, “no sólo porque tenemos un proceso electoral ejemplar, sino porque existe una profunda cultura política y participación ciudadana. La prensa y la Justicia son independientes y el respeto a las libertades civiles es indiscutible”.

Tras el acto, el director de Ceres guió al presidente y la intendenta por la muestra fotográfica, que tiene un orden específico que inicia en el cubo de “Un río de libertad”, y termina en otro con las fotos de la asunción de Lacalle Pou.

Antes de sacarse una foto con Cosse y Munyo frente al primer cubo, pidió que todos llevaran puestos sus tapabocas, y agregó que espera que en poco tiempo ya no lo tengamos que usar. El presidente se fue sin hacer declaraciones a la prensa, pero al ser consultada sobre la posibilidad de que en un futuro próximo se deje de usar tapabocas, la intendenta comentó que el contacto de la IM con el Ministerio de Salud Pública (MSP) es permanente y que ya han hecho “preguntas y planteos”. “¿Quién no quiere ir a los espacios públicos sin tapabocas? Pero hay que tener cuidado y no dejar de monitorear la situación”, sostuvo.

Sobre el encuentro que tuvo con el presidente, Cosse comentó que hablaron sobre temas en común y anunció que se volverán a encontrar los primeros días de octubre. “A mi me preocupa que rol va a tener [el PE] y si vamos a seguir adelante con el proyecto de los dos ejes metropolitanos. Vamos a conversar sobre infraestructuras y obras”, aseguró.