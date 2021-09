Como se preveía dentro de la coalición, los artículos del proyecto de Rendición de Cuentas que crean el Fideicomiso Integración Social y Urbana para regularizar la situación de los asentamientos, con fondos reasignados del Instituto Nacional de Colonización (INC) –que nacen de dos impuestos–, siguen trayendo cola. Luego de que se conociera que varios senadores del Partido Nacional (PN) tienen diferencias con la iniciativa –y por eso crearon un grupo que evaluará alternativas– y que Cabildo Abierto (CA) directamente no lo votará en la cámara alta tal cual llegó de Diputados, en filas coloradas este cambio de postura llamó la atención.

El diputado del Partido Colorado (PC) Felipe Schipani (Ciudadanos) recordó a la diaria que en la cámara baja habían llegado a un acuerdo sobre el tema, con el que en su sector no estaban “del todo convencidos”, pero que de todos modos, se “mejoró mucho” la iniciativa si se la compara con la original –básicamente, se les puso un tope a los fondos que podrán ser destinados al fideicomiso–. Agregó que en su momento se les planteó que era “un tema de absoluta prioridad del Poder Ejecutivo”, por lo tanto, le “llama la atención” que senadores del PN “no lo acompañen”.

“También llama la atención que CA, que tiene la titularidad del Ministerio de Vivienda [Irene Moreira] y, de alguna manera, sería el beneficiario de estos fondos, asuma una actitud que en Diputados no asumió. De modo que los senadores de Ciudadanos se sienten liberados de lo que los diputados de Ciudadanos acordamos”, señaló. Agregó que, si bien le llama la atención, el cambio de postura es “absolutamente legítimo” y que no está haciendo “juicios de valor sobre la actitud que están asumiendo los senadores”.

En tanto, el diputado colorado Conrado Rodríguez (Batllistas) señaló a la diaria que cuando el equipo del Ministerio de Economía y Finanzas fue a la comisión que estudió la rendición en la cámara baja, propuso que además de los recursos de los dos impuestos se sumen los 100 millones de pesos anuales que el Presupuesto Nacional le da al INC, vía subsidios y subvenciones.

Rodríguez subrayó que el PC, y específicamente su sector, entendió que ese dinero “era importante para el INC, para poder cumplir con su planificación y con algunos gastos de funcionamiento”. Puso como ejemplo que hay gastos del INC que no pueden estar presupuestados, ya que cuando los colonos devuelven tierras con mejoras, deben ser abonadas por el INC, por lo tanto, “es muy difícil saber de antemano cuántas mejoras tiene que pagar”.

“Entonces, nosotros dimos la pelea para que esos 100 millones de pesos anuales le quedaran a Colonización. En ese momento, el único que peleó para que eso fuera así fue el PC. Por parte de CA no hubo una posición férrea para preservar esos recursos para el INC. Por lo tanto, llama la atención la inconsistencia de su posición en Diputados, dada la que aparentemente tendría ahora en el Senado”, sostuvo. Rodríguez subrayó que “si hay una queja sobre que ahora se le quitan recursos al INC, hubiera sido bueno escuchar a CA apoyar por lo menos que no se le quitaran los 100 millones de pesos anuales, pero eso no ocurrió en Diputados”.

Además, Rodríguez sostuvo que se tiene “la voluntad del gobierno” de que si se logra vender tierras, y para eso es necesario contar con los votos de los cinco directores del INC –lo que incluye al representante del Frente Amplio (FA)–, pueden quedar habilitados para comprar otras tierras. “Pero eso depende del FA: si no da ese voto, no se podrá vender tierras para poder comprar. Por lo tanto, si la preocupación es que no se tiene el dinero para comprar tierras, acá hay un mecanismo para poder llevarlo adelante”, finalizó.

Lacalle Pou: “Se habló con la coalición y se votó en Diputados”

A todo esto, el miércoles el presidente Luis Lacalle Pou fue consultado en una rueda de prensa por este tema. Señaló que el INC existe desde hace muchos años y es “un gran instituto”. Recordó que las leyes que se pretende utilizar para el fideicomiso fueron creadas durante los gobiernos del FA, y subrayó que Colonización “tiene que rediscutirse, no comprar cualquier campo en cualquier lugar”. Agregó que debe ser “un lugar donde el productor produzca lo que sabe y no lo que le obligan a producir”.

“Colonización tiene mucho para dar, todavía tiene más de 20.000 hectáreas para adjudicar. Tiene el respaldo del gobierno. Pero otra cosa es lo del fideicomiso, y yo quiero ser bien claro: hay 200.000 uruguayos que viven en condiciones indignas, y como la plata no abunda, estamos eligiendo beneficiar a los que menos tienen. Y ese dinero, que no va a modificar el INC, porque todavía tiene 15 millones de dólares para el funcionamiento, va para ahí”, señaló.

El mandatario agregó que esto “se habló con los líderes de los distintos partidos, se habló con la coalición y se votó en Diputados”. “Es bien claro: el que quiera un fideicomiso para los asentamientos tiene que votar esta financiación, porque otra no hay y no se puede estar en la misa y en la procesión”, finalizó.