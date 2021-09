Un grupo de senadores del Partido Nacional (PN) especializado en temas de agro se reunió el lunes para analizar los artículos del proyecto de Rendición de Cuentas que crean el Fideicomiso Integración Social y Urbana para regularizar la situación de los asentamientos, con fondos reasignados del Instituto Nacional de Colonización (INC). Si bien por la controversia que generó esta disposición en la interna de la coalición en Diputados se topeó el monto de la transferencia, los artículos todavía generan reparos en Cabildo Abierto, que ya anunció que no los votará tal cual salieron de Diputados, y tampoco conforman a los senadores nacionalistas, que comenzaron a evaluar alternativas.

En tanto, el Partido Colorado (PC) todavía no ha tomado una definición, pero los senadores de Ciudadanos ya tienen resuelto no acompañar los incisos mientras se mantenga la quita de recursos a Colonización, según informó el senador Pablo Lanz a la diaria. El legislador señaló que el sector –que representan en el Senado él y Carmen Sanguinetti– se mantiene “muy firme” en su postura de “no tocar los recursos de Colonización”, y en ese sentido indicó que le plantearon “directamente a la ministra de Economía [Azucena Arbeleche] la posibilidad de rever esta disposición y no tocar los recursos que por ley tiene adjudicados” el INC.

Si bien la reunión del lunes se centró en el papel de Colonización y no en el fideicomiso en sí, el senador nacionalista Amín Niffouri recalcó que hay acuerdo en que es “necesaria una herramienta para financiar y, por primera vez, poner foco en el tema de los asentamientos”. “Lo que estamos buscando es una alternativa” para el financiamiento, explicó, que “también garantice los fondos para Colonización”. En ese sentido, Niffouri indicó que “a priori” la idea es llegar a “una modificación” de los incisos, lo cual no descarta que no se vaya a quitar recursos a Colonización, pero no de la forma en que quedó previsto en el proyecto que salió de Diputados. Una alternativa “puede ser” obtener recursos de otro lado, adelantó.

Por su parte, el senador Sebastián da Silva destacó que en el grupo de trabajo “hay consenso en que los recursos de Colonización son importantes”, dado que “el acceso a la tierra es una prioridad para el partido del campo, que es el PN”. Por tanto, afirmó que hay “voces discordantes” en el principal socio de la coalición “con la solución salida de Diputados”, y ayer se resolvió comenzar una “búsqueda de alternativas” que se trabajarán en próximas reuniones. “Hay que adoptar mecanismos que aborden los dos objetivos: que el que quiera trabajar el campo tenga el INC, un hombro que lo ayude, y el plan de erradicación de asentamientos, que es otra cicatriz de 15 años del FA administrando la bonanza. Tenemos que ser suficientemente ingeniosos para poder resolverlo”, sintetizó.

Por otra parte, Niffouri señaló que está previsto que haya una reunión de los senadores de la coalición “a más tardar” en los primeros días de la semana que viene, para analizar otros temas de la Rendición de Cuentas que están sobre la mesa. Uno de ellos es la propuesta de CA de que los efectivos de las Fuerzas Armadas que realizan tareas de vigilancia en la frontera reciban alguna compensación. Al respecto, el senador blanco dijo que espera que en esa instancia planteen además “cuánto costaría y cómo se financiaría” la iniciativa.