“Yo te estoy avisando como amigo, nada más: te quedás sin Mides”, amenazó el presidente de la Junta Departamental, Luis Martínez Menditeguy, a la edila del Partido Nacional (PN) Daniela Moreira, quien tiene un cargo de confianza en el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), para que asumiera la banca durante la votación del presupuesto, ya que se encontraba de licencia. “Vos acá sos la edil, yo te aviso. El que avisa no traiciona. Vos sos mayorcita, ya sabés”, le dijo Martínez, según consta en un audio que se viralizó.

La edila tiene un acuerdo con su suplente, Libertad Pintos, por el cual alternan cada tres meses la titularidad de la banca. En esta ocasión, según dijeron fuentes nacionalistas, la suplente no iba a apoyar algunos artículos del presupuesto, al igual que otros dos ediles que no están alineados con el intendente Carmelo Vidalín, por lo que el oficialismo se quedaba sin mayorías. “Ella quería hacer uso de su licencia y su edila suplente estaba 100% de acuerdo con lo que habían acordado. Ahí vinieron las presiones. Hay un tema de extorsión o ninguneo sobre una edila que estaba en uso de licencia y no se la tenía por qué obligar a que use la banca”, relató en diálogo con la diaria su correligionario Sebastián Charlo, que integra el sector San Pedro de Durazno, que responde a nivel nacional al grupo del senador Juan Sartori, y era uno de los ediles que no se disponían a votar algunos artículos del presupuesto.

Durante la votación del presupuesto se solicitó el desglose del artículo 2 y Moreira no estaba en ese momento en sala. “Cuando vemos que no estaba, pedimos que se reconsiderara la votación”, contó Charlo. En el video de la sesión, un edil del FA le indica al presidente que faltaba una persona y enseguida ingresa Moreira y camina hacia su banca. “¿Es mongólica esta gurisa?”, se escucha que dice Martínez.

Una semana después de la votación, el 30 de agosto, en diálogo con el programa Alternativa, de la radio Durazno, Moreira dijo que “esa descalificación” no la alude a ella, sino que “habla más de quien la profirió”, y acotó que evidenciaba una “falta de respeto” a la ciudadanía.

También se refirió a la amenaza previo a la votación y dijo que Martínez no la representa como presidente. “No quiero entrar mucho en detalle de lo que fue y me generó, porque el trabajo dignifica a las personas y es el sustento para poder vivir. Por encima de todo, más allá de las investiduras, de lo que somos o significamos o los cargos que ocupamos en la sociedad, que muchas veces son circunstanciales, soy madre. Que alguien venga a decirme ‘te vas a quedar sin trabajo’ es muy duro”, dijo Moreira al medio local en referencia a su cargo en el Mides.

Asimismo, sostuvo que se comunicaría con las autoridades del PN a nivel nacional y departamental para pedirles la renuncia de Martínez. Tanto Moreira como el presidente de la Junta Departamental integran la Alianza Departamental Nacionalista, que impulsó a Vidalín a la intendencia. “Quiero tener esa charla y ver qué caminos toman ellos. Yo voy a depositar mi confianza en el PN primeramente. Si eso se cubre y no pasa nada, ahí sí voy a tomar las medidas correspondientes”, dijo, y agregó que no basta con pedir disculpas. “Con los perdones matan a las mujeres, entonces yo lo que quiero es que este señor renuncie a la Junta Departamental. Es la forma de pedir disculpas a la ciudadanía, a quien representa, y dejar que ese cargo, que representa a todos los ediles, esté ocupado por quien realmente lo pueda representar”, apuntó.

Ante estos hechos, las departamentales del Frente Amplio (FA) y del Partido Nacional (PN) emitieron comunicados solidarizándose con la edila. La oposición solicitó la renuncia del presidente de la Junta Departamental y denunció que la edila fue “agraviada y descalificada personal y políticamente” y que el “hecho violento, realizado por un integrante del Legislativo departamental, constituye indudablemente un agravio a los demás integrantes” de la junta. También se señaló que los dichos del presidente constituyen actos de violencia política, comprendidos en la Ley de Violencia hacia las Mujeres Basada en Género (19.580), y de violencia institucional.

En tanto, el PN expresó su solidaridad con la edila y las instituciones “afectadas por las desafortunadas e impropias expresiones y acciones formuladas” por Martínez. Para los ediles nacionalistas, los dichos no son apropiados “en ningún caso”, pero menos por “quien preside un órgano para el cual se requiere temple, respeto y tolerancia”. Se indicó que si bien Martínez pidió disculpas a la edila, “estos episodios nos llamen a todos a reflexionar sobre la importancia que tiene cultivar valores que nuestro Partido ha pregonado a lo largo de su historia”.