La suspensión por decreto del Sistema Integral de Control del Transporte de Carga (Sictrac) ocurrió tras asumir el gobierno en 2020 y frenó un proceso no exento de polémica que venía desde 2017. Empresarios y sindicatos desde ese momento se han manifestado para reclamar que se implemente algún tipo de control, para reducir los niveles de informalidad que denuncian que existen en el sector. En ese marco, el subsecretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), Juan José Olaizola, dijo a la diaria que habrá un “sistema de control satelital” y que “la idea” es implementarlo “este año”.

El Sictrac, anunciado en 2017 por la anterior gestión del MTOP y surgido por acuerdo entre trabajadores y parte del sector empresarial, implementaba un sistema de control electrónico por medio de dispositivos GPS que daban cuenta de horarios, recorridos, choferes, mercadería y otros datos relacionados con la flota.

“Si no hay un control inteligente hay gente que está en desventaja, que paga todo lo que tiene que pagar. Y están los que evaden, que algunos están por encima de la línea de explotación y algunos cobran tan barato para poder trabajar que sobreviven apenas”, dijo a la diaria Mauro Borzacconi, expresidente de la Intergremial de Transporte Profesional de Carga Terrestre del Uruguay —organización empresarial que nuclea a las cámaras del ámbito— y actual titular de la Cámara de Autotransporte Terrestre Internacional del Uruguay.

Actualmente, no se “tiene la trazabilidad de las cargas, de los camiones, de las rutas por donde se va”, narró Borzacconi. Y continuó: “Hoy es nada. Hoy no tenemos nada. Cualquier camión, salvo que haga transporte internacional, en madera, o el ganado que va a los frigoríficos, el resto anda sin documentos porque no hay un solo documento exigible por parte de una autoridad para saber si la carga es o no robada”.

Hace pocos días, el Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines (Sutcra) hizo un paro general y una movilización frente a la sede del MTOP para reiterar la necesidad de que se implemente un sistema de control de los camiones que, entre otras cosas, permitiría tener el registro de las horas que trabajan los choferes y, por ende, que se abone a los trabajadores lo que corresponde, ya que ante la falta de control se paga menos cantidad de horas.

Olaizola, subsecretario del MTOP, anunció que a nivel técnico se está trabajando con la Dirección Nacional de Transporte en un “sistema alternativo” al Sictrac. Se trata de un “sistema de control satelital” que tiene como fin “generar un sistema moderno” y brindar “la información que el ministerio necesita en lo que tiene que ver con el transporte de carga en todo el país”, explicó.

Consultado sobre la fecha en que se pretende instalar el nuevo sistema para controlar la flota de camiones, Olaizola respondió que “la idea es que quede implementado este año”, aunque aún “no se sabe cuándo; estamos trabajando en eso”.

Intergremial: esperas y pago de horas extras

“El verdadero problema del transporte son las esperas, el tiempo muerto”, dijo a la diaria Ignacio Asumendi, presidente de la Intergremial de Transporte Profesional de Carga Terrestre del Uruguay. Explicó que la mayoría de los camiones conducen dos o tres horas por día, pero tienen que esperar entre tres horas y un día para descargar y después volver a manejar. “En el laudo implica que todo eso había que pagarlo como extra, pero las tarifas no recogen eso, el mercado no las reconoce y las empresas no las termina pagando”, señaló.

Para Asumendi, tiene que ver con “la estructura del sector, la competencia económica, las barreras, los puntos macro y microeconómicos, que ni el propio transportista los entiende. Estamos intentado que lo vean, porque muchas veces piensan que es porque no suben las tarifas y no se suben mágicamente”.

En este marco es que Asumendi consideró que la solución del rubro no se asocia específicamente al sistema de control o la suspensión del Sictrac. Desde la Intergremial se pretende poder “alinear” el laudo diferenciando las horas conducidas de las no conducidas y promediar eso para abonar las horas extras.

Sobre la problemática —denunciada por el sindicato y por empresarios— de las horas intermedias y la dificultad para controlarlas y que cada trabajador cobre lo que es debido, Olaizola esgrimió que pertenece a la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Pablo Mieres, ministro de la cartera, manifestó a la diaria que si bien ese asunto está sobre la mesa desde hace tiempo, el MTSS actuará una vez que las distintas partes logren negociar y que se implemente el nuevo sistema de control.

En tanto, consultado Olaizola sobre la evasión en el sector a la que se refirió Borzacconi, el subsecretario del MTOP dijo que se había hablado de una evasión de 500 millones de dólares pero que no se encontró “un fundamento para esa cifra”. Detalló que a través de una financiación del Banco Interamericano de Desarrollo, dos consultoras llevaron a cabo un estudio que da cuenta de que la evasión es de 127 millones de dólares por año.