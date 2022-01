A las 11.00 de este lunes, la coalición multicolor dará inicio formal a la campaña en defensa de la ley de urgente consideración (LUC) con una conferencia de prensa que tendrá representación de todos los partidos que la integran. Participarán el presidente del Honorable Directorio del Partido Nacional (PN), Pablo Iturralde; el secretario general del Partido Colorado (PC), Julio María Sanguinetti; el senador y fundador de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos; el ministro de Trabajo y dirigente del Partido Independiente, Pablo Mieres, y el diputado del Partido de la Gente, Daniel Peña.

En las últimas semanas, y en la previa del comienzo oficial de la campaña de cara al referéndum, figuras del PC han manifestado sus diferencias con la modalidad de la campaña que promovió el socio mayoritario, el PN, que consiste en campañas separadas de los partidos con algunas actividades en común, y este fin de semana no fue la excepción: el diputado de Tercera Vía, Gustavo Zubía, anunció en Twitter que no asistirá a la conferencia en señal de reclamo por la “hegemonía del Poder Ejecutivo en la conducción” de la campaña.

En diálogo con la diaria, Zubía afirmó que se trata de una campaña “organizada, básicamente, por el Poder Ejecutivo”, con falta de coordinación y “una preeminencia del PN en afichería, publicidad y actividades”. Asimismo, señaló que en varias instancias planteó que “el PN estaba haciendo su propia estructura y lo que tenía eran conversaciones, pero no de coordinación, sino de información de lo que iba haciendo”, y que “ahora lo que hay es un lanzamiento del PN, no de los otros partidos, porque no hemos actuado en conjunción”.

También criticó que se haya optado por realizar una conferencia de prensa en lugar de un acto conjunto, si bien aclaró que sus cuestionamientos no implican una falta de “apoyo total a la campaña por la LUC ni a la coalición”.

El exfiscal aseguró que su postura refleja el “sentir de muchos colorados que formalmente no creo que lo quieran expresar porque tienen la forma de pensar, muy respetable, de que no debemos criticar la campaña porque puede hacerle daño”. En su opinión, “el peor daño a la campaña es no ponerse de acuerdo, y en esto no ha habido una coordinación intensa”. “Es muy grave lo que se juega la campaña como para que cada uno corra por su lado. Donde se pierda la LUC, tenemos un problema político enorme”, advirtió.

Margarita Machado, integrante del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PC, le manifestó a Zubía en la misma red social su respaldo: “La coalición como tal no funciona y esta conducción partidaria obsecuente, sin construir doctrina, es muy dañina para nuestra colectividad”, escribió, y agregó que “el ninguneo del PN no es oportuno ni pertinente”. En charla con la diaria, aseguró que “hay una influencia directriz del Herrerismo y del presidente de la República muy grande desde que comenzó el gobierno”, que no comenzó con esta campaña. Machado coincidió con Zubía en que hay una visión generalizada en el CEN colorado en cuanto a que “los blancos la están haciendo difícil”, pero opinó que “no quieren salir de esa situación porque están en la postura de no disgustar y confrontar con el Herrerismo y el PN”.

Por su parte, el coordinador designado para la campaña del PC en defensa de la LUC Conrado Rodríguez se distanció de sus correligionarios: “La coordinación es moneda corriente”, manifestó a la diaria. Asimismo, Rodríguez reconoció que “a lo mejor el año pasado faltó un poco más de coordinación”, pero destacó que fueron los colorados quienes solicitaron la conferencia de prensa en conjunto, y que la posibilidad de actos de la coalición también “está abierta”. “No veo hegemonía [del PN], por lo pronto ahora no la hay. Cada uno va a hacer su campaña, no hay lineamientos sobre los temas; cada cual decide de qué manera salir a la opinión pública”, sostuvo.