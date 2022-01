No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Colorado (PC) definió este lunes los detalles de la campaña partidaria de cara al referéndum contra 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC), para la que se designó coordinadores a los diputados Felipe Schipani (Ciudadanos) y Conrado Rodríguez (Batllistas). La recorrida del partido por el país comenzará el 5 de febrero y terminará el 23 de marzo en un acto de la coalición en la ciudad de Las Piedras, Canelones, y tendrá una impronta unitaria por sobre los perfiles sectoriales. Al igual que la campaña del Partido Nacional (PN), los colorados redoblarán esfuerzos en Montevideo y Canelones, los bastiones del Frente Amplio.

En diálogo con la diaria, Schipani señaló que en la gira que comenzará el 5 de febrero “van a participar legisladores, ministros y dirigentes nacionales y locales del partido”, y las distintas paradas están coordinadas con la agenda del PN, con el objetivo de “tratar de no superponerse el mismo día, en el mismo departamento”; algo que los nacionalistas también habían señalado como un elemento a tener en cuenta.

El diputado apuntó que un aspecto que se puso sobre la mesa en el CEN del lunes fue evitar la “sectorización” de la campaña: “sin perjuicio de que algunas agrupaciones o listas puedan hacer sus actividades, la campaña central va a ser de todos los colorados, de todo el partido”, indicó, y acotó que Ciudadanos canceló actividades que había planificado “para privilegiar lo que va a ser la campaña del partido”.

El senador colorado Germán Coutinho, de la Lista 15, dijo a la diaria que teniendo en cuenta el “reducido escenario representativo” del partido en algunos departamentos, se habló de la necesidad de la “colaboración” de referentes nacionales, como ministros o legisladores, en lugares del país “en los que el partido necesita más respaldo y apoyo”. Destacó que “en todos los departamentos hay realidades distintas; no es lo mismo Rivera que algún otro departamento en el que no tenemos ni un edil”, y añadió que ese contexto local también definirá los contenidos de la norma en los que se hará hincapié en cada caso: “Es tan amplia la LUC” que se van a enfocar los temas “de acuerdo a las características de los lugares”, indicó.

Coutinho señaló que en la instancia del CEN no se definieron ejes temáticos a profundizar, sino más bien “la ingeniería” de la campaña. Apuntó que el PC prevé “una campaña acción-reacción” y que por ser “muy corta y muy dinámica, es muy difícil planificar”. También resaltó que en un escenario de intercambio sobre los artículos el partido se siente “consistente”, y que, si en cambio la campaña “ingresa en un escenario de ‘gobierno sí, gobierno no’, el gobierno en medio de la pandemia tiene un montón de cosas positivas para mostrar, en las cuales el PC ha sido un protagonista importante”.

Diferencias internas sobre la modalidad de la campaña

Coutinho, exintendente de Salto, marcó sus diferencias con la decisión impulsada por el Partido Nacional días atrás de que cada socio de la coalición realice su campaña, en paralelo a las actividades o actos de los partidos en conjunto. Consideró que “se tendría que haber encarado una campaña mucho más parecida a noviembre [de 2019, el balotaje presidencial], en formato coalición, en vez de que cada partido tenga sus características o improntas”, en el entendido de que ese formato “funcionó” en esa contienda electoral.

El senador opinó que no es bueno que de cara al referéndum “cada partido termine mostrando perfilamientos”, y que con esta decisión “se corre un riesgo”. “Los cuadros que ganan no los tocaría”, advirtió Coutinho, y argumentó que “cada dirigente se potencia mucho más en sus lugares que saliendo a desembarcar por diferentes” localidades, puesto que “capaz en 60 días no van a poder marcar una presencia importante”.

Schipani se distanció de la postura de Coutinho, y aunque reconoció que no es el único colorado que “ha discrepado” con esta modalidad de campaña, aseguró que “mayoritariamente” el partido está de acuerdo con el planteo de los blancos. “Creo que es mucho más rica la coalición con los cinco partidos en la cancha” porque “en términos políticos una de las cosas más importantes que tiene la coalición es su diversidad: somos partidos diferentes y por tanto podemos darle énfasis diferentes a los contenidos de la campaña”, analizó.

Asimismo, Schipani consideró que el hecho de que todos los partidos tengan su campaña individual “compromete mucho más su presencia” en el terreno. “Creo que lejos de debilitar, fortalece la postura en defensa del No”, sentenció.

Portabilidad numérica: un “tiro por la culata”

En una publicación que hizo el PC en su página web sobre el contenido de la reunión del CEN de este lunes, se destaca que “se valoró que el énfasis frentista” en el tema de la portabilidad numérica –uno de los contenidos que se pretende derogar de la LUC– “ha terminado en un rédito oficial, con una Antel en fuerte competencia, que exhibe lo que significa este nuevo derecho que se le da al ciudadano de poseer su número de teléfono”. Asimismo, se señala que se detectó la necesidad de “enfrentar la campaña de mentiras que ha hecho el comando del SÍ y su anticipo de que saldrán, nuevamente, a confundir a la ciudadanía con referencias a Batlle y Ordóñez y Wilson Ferreira”.

Al respecto, Schipani afirmó que “se ha dicho mucha cosa sobre lo que traería aparejado la LUC, pero a la vista está que van 18 meses de vigencia y ninguna de esas catástrofes que se vaticinaron pasaron: en materia de seguridad se dijo que iba a habilitar el gatillo fácil, y lo que ha posibilitado es la baja del delito. Se dijo que se iba a vender, desmantelar, desguazar a Antel con la portabilidad numérica, y lo que generó la portabilidad son más clientes para Antel”, aseguró. En su opinión, este último punto “es uno de los tantos tiros por la culata” que recibió la campaña por el Sí: “Recordemos lo que decían el Frente y Sutel de que veníamos a privatizar Antel; lo que ha demostrado la portabilidad es todo lo contrario. No hay datos oficiales, pero extraoficialmente lo que se sabe es que Antel ha crecido en cantidad de clientes a partir de la portabilidad”, aseveró.