Legisladores y referentes de la coalición del departamento de Canelones se reunieron este martes para afinar detalles de la campaña en defensa de la ley de urgente consideración (LUC) que se llevará adelante en ese departamento, en la recta final hacia el referéndum del 27 de marzo. En línea con la estrategia que plantearon el Partido Nacional (PN) y el Partido Colorado, los representantes de la coalición en Canelones identifican un desafío en el departamento gobernado por el Frente Amplio desde 2005 y el segundo con mayor población del país, al que se le dedicará un “despliegue importante” a partir de febrero.

“Se comienza por la zona de confort, por decirlo de alguna forma, para ir llegando a los departamentos de mayor dificultad y mayor cantidad de habitantes, sin perjuicio de que siempre va a haber un trabajo en paralelo en Montevideo y Canelones, por razones obvias y lógicas de su importancia electoral”, explicó el intendente de Rocha y coordinador del comando del PN para la campaña en defensa de la LUC, Alejo Umpiérrez, consultado en rueda de prensa este martes. Al referirse a la zona de confort, Umpiérrez hizo alusión a los departamentos de Flores y Durazno, que serán las primeras escalas de la gira nacionalista, que comenzará el 2 de febrero.

El diputado nacionalista Sebastián Andújar habló con la diaria luego de la reunión de los referentes de Canelones, y coincidió en que se trata de “un territorio complejo, no solamente por lo electoral, porque el FA ha sido el que ha logrado mayor adhesión en los últimos eventos electorales, sino también logísticamente, por lo diverso, y por lo corto de la campaña”. En ese sentido, adelantó que la coalición va a “hacer un despliegue importante” en ese departamento en las próximas semanas.

Según indicó Andújar, asistieron al encuentro en el Palacio Legislativo representantes de todos los partidos de la coalición, salvo del Partido Independiente, por “temas de agenda”. En la instancia se acordó promover una campaña “de información, de no agresión”, basada en “hacerle ver a la gente las cosas buenas que viene haciendo este gobierno, que tienen que ver, también, con la ley de urgente consideración”. En su opinión, en contraste, el FA y el movimiento sindical intentan “desinformar a la gente con hechos que no ocurren o calamidades que [supuestamente] van a suceder, que no son correctas. Nos parece que eso es fomentar una agresividad desde el punto de vista intelectual que no es lo que corresponde”, reflexionó.

El legislador aseguró que el “mayor valor agregado” y “mayor capital” de la coalición en esta campaña “son los hechos y los resultados que está teniendo el gobierno”, particularmente en materia de seguridad. Destacó la baja de delitos con “números muy contundentes”, que atribuyó a “que se empezaron a implementar un montón de políticas que llegaron con un nuevo gobierno, y con un respaldo desde el punto de vista normativo que nos está dando la LUC”, e indicó que ese es el capítulo “con más artículos de los que se quieren derogar”. También mencionó la portabilidad numérica como un eje temático a subrayar, “porque lo que se pretendía era transmitir que a Antel no le iba a ir bien, y le está yendo bárbaro”.