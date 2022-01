La comisión por el Sí de Salto cuestionó una propaganda publicada en el diario Cambio de ese departamento en la que se convoca a votar a favor del No en el referéndum del 27 de marzo sobre 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC). La publicación, cuya imagen se divulgó en redes sociales este martes, indica: “En defensa de la LUC, vote No. Comunistas Mao y Stalin. Genocidas mataron 150 millones, mayoría compatriotas, igual a sumar la Primera y Segunda Guerra Mundial. Padrinos de muchos defensores del Sí”.

María Noel Rodríguez, integrante de la comisión departamental por el Sí, dijo a la diaria que este “es un nuevo episodio para desinformar a la población, amenazarla, asustarla y atacar a la democracia” por parte de quienes buscan que los 135 artículos no se deroguen.

“Ya tuvimos las palabras del ministro [Luis Alberto] Heber, que dijo que si derogan los 135 artículos va a tener que abrir las cárceles y liberar a los presos, lo cual es mentira y es repudiable. Pero además, el ministro de Educación y Cultura [Pablo] Da Silveira también manifestó que iba a haber un regreso al esquema soviético de la conducción del sistema educativo”, recordó y agregó: “Al parecer, para esos ministros y para los defensores del No, la sola mención al comunismo internacional les parece un argumento válido para convencer a determinado sector de la población”.

Propaganda en el Diario Cambio de Salto.

En este sentido, criticó que con esos argumentos se “deja de lado el debate de ideas” sobre los contenidos de la ley. La comisión por el Sí del departamento emitió una declaración en la que lamentó que “quienes están en campaña por defender tan nefasta ley para el pueblo uruguayo elijan el camino del destrato y el agravio”.

El senador del Partido Colorado Germán Coutinho, uno de los referentes de la comisión por el No en el departamento, aseguró a la diaria que la publicación no fue contratada por el grupo y afirmó no estar de acuerdo con el mensaje que se quiso dar allí. Según comentó, el enfoque de la campaña por el No en Salto consiste en reafirmar que “la ley está bien” y para ello se promueve “argumentar” a favor de cada artículo, y afirmó que la comisión está “haciendo fuerza” para que la campaña “no se lleve a otro lado que no sea debatir los artículos”.

Por su parte, si bien también afirmó desconocer quién había pagado por la propaganda en el diario, el dirigente de Cabildo Abierto (CA) Gonzalo Ferreira, senador suplente de Guido Manini Ríos y radicado en Salto, dijo a la diaria que está de acuerdo con el mensaje que se pretendió dar en la publicación. “Notoria, obvia y claramente no solamente CA sino todos los integrantes de la coalición no somos comunistas, por lo tanto somos anticomunistas”, afirmó. “De las pocas cosas que me considero anti es del comunismo, porque es, por propia definición de ellos, antidemocrático; detestan la democracia”, agregó.

El hijo de Wilson Ferreira Aldunate dijo que le parece “perfecto” que se haya publicado ese mensaje en el diario porque “hay que advertir a la gente”. Consultado acerca de qué tendrían que ver los exlíderes de la Unión Soviética y China con la derogación de 135 artículos de la LUC, respondió: “¿A usted le parece poco que todos los que son partidarios de la dictadura del proletariado unánimemente están en contra de la LUC? Eso solo bastaría para la persona menos cultivada y menos informada para prender alguna luz colorada, porque si los que desean esa barbaridad coinciden en que están en contra de esto, esto debe ser fantástico”.

Ferreira alertó que “no son moco de pavo los comunistas” y “menos esos dos nenes”, en referencia a Mao y Stalin, entonces dijo que si “a los que les gustan esos nenes están todos contra la LUC”, debería votarse en favor de ella.