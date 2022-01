En la tarde de este miércoles la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria del Uruguay (Fenapes) denunció en su cuenta de Twitter que el secretario nacional del Deporte, Sebastián Bauzá, acababa de “censurar” una malla de la quinta edición del Tour Femenino de Ciclismo, por contener, a su entender, un mensaje político, “bajo amenaza de retiro de apoyo”. El gremio calificó el hecho como “lamentable” y adjuntó una foto de la malla de la discordia. Es de color rosado y en el centro tiene la frase “viva la educación pública”, con los logos de Fenapes y el PIT-CNT, entre otros gremios (cabe recordar que en estos momentos el color rosado es el de la papeleta por el Sí, para derogar 135 artículos de la ley de urgente consideración en el referéndum del 27 de marzo).

“El que decidió sacarla fui yo, para no comprometer con esa publicidad a la Federación Ciclista Uruguaya, que es la que avala la carrera”, dijo a la diaria Juan Werner, el organizador del tour, que empieza este jueves. Señaló que el diseño de la malla fue una propuesta publicitaria de la radio que transmite el evento, pero decidió sacarla para que “no tomara tinte político”. Agregó que pidió apoyo a la Secretaría Nacional del Deporte (SND) y que con Bauzá –cabeza del organismo– no hablaron sino que “intercambiaron mensajes”. Sostuvo que el jerarca “nunca” le dijo que le iban a retirar el apoyo.

Werner aseguró que Bauzá le comentó que “no sería conveniente tener una malla con tinte político, de ningún tipo, ni para un lado ni para el otro”. “Eso fue lo que me dijo, pero no me dijo que la sacara. La decisión de sacarla fue mía, y nunca me dijo que me iba a quitar el apoyo. Yo lo decidí porque vi que estaba embretado, porque el año que viene necesito el apoyo de la SND, y Fenapes no me va a dar nada. Esto es una publicidad que aprovecha su momento y va a ser casual, pero el Tour Femenino sigue todos los años. El año que viene, cuando le golpee la puerta a Fenapes, me va a decir ‘¿quién sos’?”, sostuvo.

Además, Werner aclaró que la malla de líder de la carrera –la prenda estelar– no es la que causó la controversia, sino una de color fucsia, “que nunca se tocó ni se iba a tocar con nada”, y lleva el logo de la SND porque “fue la que más apoyó”, con una “ayuda monetaria” de 180.000 pesos, que fue la cifra que “se solicitó”. Señaló que la publicidad de la malla la negoció la radio y él no habló con nadie de Fenapes, es por un monto de 30.000 pesos y sigue en pie, porque si bien la camiseta no se usará, “la publicidad de la radio en la carrera va a estar”.

Resaltó que este tipo de eventos se realizan “a sacrificio y pulmón”, con su plata, y es “la primera vez” que lo apoya la SND. “Acá antes corrían diez mujeres, y hemos tenido pelotones de 100 mujeres corriendo en una vuelta. La primera fue esta; era una quijotada, algunos se me reían cuando les decía que quería hacer una carrera de ciclismo femenino. Hace cinco años que la plata de mi licencia y el sueldo de enero se quedan en el Tour Femenino, porque no da el presupuesto. De [Policía] Caminera tengo que pagar 43.000 pesos, de ambulancia, 47.000; la confección de mallas sale 30.000 pesos, y se paga casi 60.000 pesos de comisarios de ciclismo”, consignó. Por último, Werner aclaró que el apoyo de la SND “fue previo a la propaganda” de la malla, “que se mandó hacer hace tres días”.

Bauzá: “No queríamos ninguna propaganda política, para ningún lado”

Bauzá fue consultado por la diaria y en primera instancia dijo: “La malla rosada está perfecta, no hay ningún problema, si la SND es el sponsor de esta carrera femenina”. Luego sostuvo que cuando les pidieron el apoyo y se lo dieron eran “los únicos sponsors” que iban a estar apoyando. “El logo nuestro no estaba en la camiseta y éramos los que apoyábamos la carrera, por lo tanto, no queríamos ninguna propaganda política para ningún lado”, indicó.

A su vez, Alejandro Sagasti, coordinador de Programas Especiales de la SND, dijo a la diaria que la situación se dio “tal cual” la contó Werner, y subrayó que desde el organismo no avalan “bajo ningún concepto que desde el deporte se utilice cualquier manifestación, para un lado o para el otro, que tenga que ver con política”. “Es deporte, y el deporte no es política, no tiene nada que ver. Además, como la SND apoya el evento, no podemos entrar en ese tipo de cosas, por eso es que inmediatamente abortamos eso, porque consideramos que no es correcto y no es sano para el deporte”.

Por último, Sagasti llamó a “razonar por el absurdo”. “Imaginen que mañana la selección uruguaya de fútbol, de básquetbol, de rugby, de handball o de lo que sea sale con la camiseta celeste y la frase ‘viva la educación pública’. Obviamente que todos defendemos a la educación pública, primero porque somos el Estado. Pero en este momento, que estamos en esta situación, no nos parecía que fuera un mensaje que teníamos que dar desde el deporte, porque justamente el deporte une a la sociedad”, finalizó.