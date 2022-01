El diputado de Cabildo Abierto (CA) Eduardo Lust reunió en mayo de 2020 a algunos de sus principales colaboradores para agradecerles el trabajo que lo llevó a ocupar su banca en el Parlamento y para proyectar el futuro. En esa oportunidad, uno de los participantes en la reunión lo grabó y este jueves Búsqueda divulgó parte del audio de la conversación en la que le habla a Adrián Puppo, uno de sus colaboradores, que entonces cumplía una condena por violencia de género –por eso había sido suspendido del partido– y le dice: “La mitad de Cabildo Abierto fueron torturadores y están acá... ¿y a vos, que estás procesado porque le pegaste una piña a una mina, te van a echar?”.

Lust lanzó la pregunta a los presentes en la reunión en 2020: “¿Qué hizo Adrián? Que no me vengan a decir que Adrián se peleó con la novia, porque eso a mí no me interesa… Yo digo ¿qué hizo en Cabildo? Si se peleó con la novia... yo me divorcié… Pero nosotros somos el [partido] de la oportunidad de la gente, [pensamos] que a la gente hay que darle una oportunidad”.

Ante el comentario de Lust, Puppo intervino y dijo: “No le pegué una piña”, y el diputado le respondió: “Le hubieras pegado, porque te hicieron una cosa... A vos te la pusieron [por la suspensión del partido] de garrón. ¡Sos un nabo!”, consigna el semanario.

Según se desarrolla la conversación, Lust agregó que entiende que en CA “se hacen 20 procesos disciplinarios por día”, algo que no sucede en los demás partidos. “Por eso te digo: ¡esto no es un cuartel!”, exclamó.

En esa reunión Lust quiso dejar en claro que iba a tratar de interiorizarse en la sanción impuesta a Puppo. De hecho, anunció: “Yo voy a pedir el expediente para ver por qué Cabildo Abierto expulsó a mi gente. Yo quiero ver la denuncia, quién los denunció y por qué. A mí nunca me explicaron por qué los sancionaron”.

El diputado afirmó que se iba a reunir con Eduardo Radaelli, quien en ese momento era presidente de la junta departamental de Montevideo de Cabildo, para decirle: “Mirá, estoy en desacuerdo con ustedes, todos saben qué hicieron…”.