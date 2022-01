No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

A pesar de que el presidente Luis Lacalle Pou instó a “desdramatizar” el veto del Poder Ejecutivo al proyecto de ley forestal aprobado por Cabildo Abierto (CA) y el Frente Amplio, las repercusiones continúan. El líder de CA, Guido Manini Ríos, dedicó su columna de este martes en radio Oriental a hablar sobre cómo el veto afectó la coalición de gobierno y en particular apuntó contra los “mandaderos de intereses que salen a defender a quienes les pagan o a sus amigos del poder, aún a sabiendas del inmenso daño que ocasionan al país y a las futuras generaciones”.

En particular Manini Ríos señaló a “ciertos referentes de partidos políticos socios de la coalición, que salen en defensa cerrada de sus amigos celulósicos, y que además nos asignan a nosotros simpatías regionales que por cierto no tenemos”.

Nuevamente el senador defendió la ley que votaron y aseguró que “no toca para nada a los campos de baja productividad” y que “se refiere a las mejores tierras del país, esas que siempre están ocupadas por agricultores y tamberos”.

Para Manini Ríos “se busca eludir la discusión central, llevar la discusión a un eje diferente para evitar tener que explicar, por ejemplo, por qué resulta bueno para el país que se siga plantando en Colonia o en Soriano. El propio ministro de Ambiente, Adrián Peña, ha dicho en las últimas horas que la actividad forestal debe continuar, pero no en cualquier tierra. Eso es exactamente lo que hemos dicho y lo que buscaba nuestro proyecto, lamentablemente vetado por el Poder Ejecutivo”.

En su espacio radial el senador respondió al exministro de Economía Ignacio de Posadas, que escribió una columna en El País en la que opinó que Cabildo Abierto antepuso su agenda a la de la coalición y obligó al veto presidencial. “Ante esto cabe la pregunta: ¿fue Cabildo Abierto el que arriesgó el futuro de la coalición, o fueron los otros socios, que ante un proyecto que contempla una realidad que cualquiera que no tenga intereses económicos directos en el tema puede entender su importancia, no hicieron ningún aporte?”.

En esta línea continuó: “¿Es culpa de Cabildo Abierto que su proyecto haya sido olímpicamente ignorado, que ninguno de sus socios de la coalición haya presentado una alternativa que mejorara, aunque más no fuera, un artículo del proyecto de acuerdo a su visión?”.

Manini llevó la comparación a un debate que actualmente se da en el Parlamento al decir: “Ofende que Cabildo Abierto se atreva a presentar proyectos que no les gustan a sus socios. Pero a nadie le ofende que un socio de la coalición presente un proyecto de eutanasia que tal vez no cuente con el apoyo de la mayor parte de la coalición. Claro, este proyecto no afecta a intereses económicos de grupos amigos”.