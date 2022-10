El conflicto en la educación y las críticas al proyecto de reforma de seguridad social continúan, pero el presidente Luis Lacalle Pou reiteró que seguirá adelante con sus iniciativas, independientemente de las movilizaciones que se generen en protesta. “La reforma de la seguridad social y la transformación educativa el gobierno las va a llevar adelante; escuchando, discutiendo, con paros, sin paros, pero seguimos para adelante”, afirmó este lunes por la noche en una rueda de prensa en los festejos de la Fiesta de las Antorchas en La Paz Colonia Piamontesa.

Previo a esa declaración, Lacalle tuvo una reunión con los representantes de la coalición de gobierno en la que se definieron los ajustes finales al texto del proyecto de reforma de la seguridad social, que ingresará este viernes al Parlamento. Al respecto, el mandatario aseguró estar “muy satisfecho” con el resultado final.

Lacalle Pou aseguró que la construcción de acuerdos para llegar a esta instancia “fue un proceso” en el que participaron representantes de todos los partidos y organizaciones sociales. Agregó que hace “muchos años que todo el espectro político dice que es una reforma necesaria. Se ha dejado pasar el tiempo y la situación se ha complejizado. Esta es una reforma necesaria, sostenible y justa. Equipara situaciones, tiene temas de género, de discapacidad, tiene temas de gente que podía haber aportado 14, 15 años y no se podía jubilar, temas de pensión. Era el momento de hacerlo; es un deber ético del gobierno avanzar y obviamente conversar con la ciudadanía de qué se trata este proyecto de ley que lo que hace es tener una seguridad social por mucho tiempo”, resumió.

“Estamos muy conformes con el anteproyecto y con las mejoras que hicieron el resto de los partidos de la coalición, porque desde que presentamos el anteproyecto a hoy a última hora por lo menos se sugirieron 30 cambios, muchos de los cuales fueron aceptados”, dijo el mandatario tras analizar las propuestas presentadas por otros partidos del gobierno. Asimismo, destacó que como se definió que la reforma se aplique a aquellos nacidos a partir de 1973, “los primeros que se van a jubilar con este nuevo régimen son los de 2032. Aquellos que hoy tienen 50, esta reforma no aplica para la edad”.

Consultado sobre la falta de aportes del Frente Amplio, que prefirió esperar a opinar sobre el proyecto en el ámbito parlamentario, el mandatario dijo que lamentan “que no se hayan presentado ideas. Si realmente hace 15 años que se viene diciendo que es necesaria la reforma de la seguridad social, ahora tenemos la oportunidad y no se hacen aportes… esperemos que en el Parlamento se aporte positivamente para una reforma que ojalá tenga el máximo consenso”, y agregó: “Recién se empieza a aplicar dentro de dos gobiernos, y nadie sabe quién va a ser gobierno dentro de dos períodos. Este gobierno no quiere mirar para el costado”.

El presidente también opinó sobre el pronunciamiento contrario por parte del PIT-CNT, que de hecho motivó un paro nacional semanas atrás. “Desde el PIT-CNT hay oposición a casi todo, no me extraña, a cualquier cosa que nosotros hagamos -capaz hay alguna excepción- el PIT-CNT se va a oponer y va a hacer un paro. Nosotros tenemos un compromiso con la ciudadanía de seguir adelante”, reiteró.