El plenario del Senado comenzó a discutir este lunes la Rendición de Cuentas. El informe en minoría, redactado por el Frente Amplio -que no acompañará el proyecto en general aunque sí algunos de sus artículos-, estuvo a cargo de la senadora Silvia Nane, quien aseguró que en 2025, cuando culmine el período de gobierno, habrá “un Uruguay más desigual, más fragmentado, con servicios públicos de peor calidad y con un Estado en retirada”.

“Estamos lejos de eso que concebimos como pública felicidad”, comenzó su discurso, y pasó a hacer “un resumen” de lo ocurrido desde la asunción del nuevo gobierno, en marzo de 2020, hasta hoy. Manifestó que desde el inicio de la pandemia “se fue complicando el mercado de trabajo y arrancaron las ollas populares” y, al mismo tiempo, el Poder Legislativo se puso a trabajar en la ley de urgente consideración, “que cambió aspectos importantes para el país”, que fue “enorme” y que se debatió “en un tiempo muy acotado”.

Al final de ese año “había 2.979 millones de dólares más en los depósitos bancarios en nuestro país”, señaló, mientras que, en marzo de 2021, “entre ollas y merenderos se servían 1.300.000 porciones mensuales, más o menos”. En el invierno, aseguró, “las ollas y los merenderos servían 50.000 porciones más” y en el Parlamento se comenzaba a discutir la Rendición de Cuentas “en la que el gobierno ahorró 140 millones de dólares”.

“Cerramos ese año con la misma cantidad de porciones en ollas que en marzo, lo que indica que para muchos nada había cambiado para mejor, pero para otros sí, porque en los depósitos bancarios ahora había 3.358 millones de dólares más que el año anterior”, relató, y agregó que “el 80% de ese crecimiento estaba en el 2% de las cuentas”.

Así se llegó a 2022, cuando las ollas populares, “después de dos años, seguían en el millón y tanto de porciones mensuales”. En paralelo, habló de un “récord de violencia” que “se apoderó de los barrios y ahora las balaceras te agarran en la escuela, en el liceo, en la parada del ómnibus”. También “se abrió la puerta a la fibra de Antel para quienes reclamaban entrar en ese negocio, se aceleró el proyecto Neptuno [de OSE], se generó la marca ‘transformación educativa’ y a marcha camión salieron documentos en versión final para que los docentes consideraran”.

Nane interpretó que también “se complicó la injerencia del narcotráfico y no sabemos todavía hasta dónde”. Y, mientras tanto, “se justificó un retroceso de las políticas antitabaco en beneficio de aquellos a los que algún día les habíamos dicho que en este país la salud pública era más importante que la ganancia de los privados”.

Entonces entró al Parlamento la Rendición de Cuentas que ahora está en discusión, “en un momento en que se complicó más la seguridad y la imagen internacional del Estado uruguayo, y esta vez el peligro está muy cerca del corazón del gobierno”, en referencia al caso de Alejandro Astesiano, exjefe de seguridad de Luis Lacalle Pou.

Nane señaló que este proyecto llega cuando hay “más niñas y niños pobres” que en años anteriores y aún con ollas populares, pero “ahora las ollas no son dignas de la credibilidad del gobierno”, en referencia al anuncio del ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, de que se le cortarán los insumos a aquellas que no brinden sus datos. “No bastaron dos años bancando el temporal del hambre en los barrios para que esos grupos de vecinas y vecinos voluntarios y solidarios sean merecedores de confianza”, lamentó la senadora del FA. A su vez, “al primer semestre de este año los depósitos bancarios han aumentado más que el año entero anterior: 4.107 millones de dólares más”.

“Si consideramos el período desde el inicio de la pandemia, los depósitos locales han crecido unos 10.000 millones de dólares. Si tomamos el mismo período pero hasta marzo de 2022, porque es a donde está cerrado, los depósitos en el exterior crecieron unos 3.700 millones de dólares. Eso quiere decir que el total de los depósitos bancarios aumentó unos 13.700 millones de dólares”, señaló. Sin embargo, agregó que “el Índice Medio de Salarios aumentó menos que el Índice de Precios al Consumo, y en consecuencia el poder de compra del salario medio disminuyó” en lo que va de este período.

Con respecto a este proyecto en particular, dijo que es “producto de la aplicación de una política de fuerte raigambre ideológica que sostiene que el peso regulador del Estado debe ser reducido para liberar a los malla oro, para que puedan desplegar todas sus capacidades de generación de riquezas y después, tras algunos procedimientos mágicos, esa riqueza será derramada a todos los integrantes de la sociedad”. Manifestó que el FA no comparte esa idea “y el gobierno tiene todo el derecho a que no le importe lo que piense” la coalición opositora, “pero por lo menos podrían mirar si el derrame funciona en la realidad y definir las políticas públicas en función de la evidencia”.

En cuanto a la inversión del Estado, en el rubro de la ciencia puso como ejemplo a la Universidad de la República, “que aumentó la cantidad de egresados de carreras de grado en 60% en los últimos 15 años, que se expandió territorialmente, que multiplicó las graduaciones de posgrado en más de 2,5 veces, pero que va a terminar el período con casi 9% menos de presupuesto”.