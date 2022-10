El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, volvió a hablar este martes sobre el proyecto de reforma de seguridad social que ingresó al Parlamento la semana pasada. Insistió en que su fuerza política discutirá y procesará la iniciativa “con los tiempos que un tema de esta delicadeza lleva”.

Consultado en radio Sarandí sobre si hay posibilidades reales de que el FA acompañe el proyecto, Pereira respondió a título personal que “en general considero que no, y en particular una buena parte del articulado que sí. Estoy apresurando una posición que no es del FA”.

Aseguró que su fuerza política analizará el documento completo, con los cambios propuestos por la coalición de gobierno. Afirmó que algunos de los cambios incorporados fueron positivos, como los relacionados a las pensiones que reciben las personas viudas, pero otros aspectos les parecen altamente preocupantes.

“Con el proceso de integración de todas las cajas estamos de acuerdo, el problema es la gradualidad con la que se hace. El problema no es sobre frases generales si estamos todos de acuerdo que se precisa una reforma de la seguridad social justa, solidaria, intergeneracional, todos estamos de acuerdo, el problema es cómo se hace”, afirmó Pereira.

De hecho, remarcó que “hay que hacer una reforma, en caso de que no lo haga este gobierno por las dificultades enormes que tiene de conseguir acuerdos, el FA lo va a hacer, pero insisto con esto: si el gobierno la vota nosotros en aquellos artículos en los que estemos de acuerdo seguramente lo vamos a votar”.

“Vamos a discutir artículo por artículo; creemos que es una política de Estado y que debería haber una reforma de la seguridad social, pero la reforma debería atender el problema mirado a 30 años”, dijo Pereira, y recordó que apenas asumió el cargo uno de los primeros temas que habló con el presidente Luis Lacalle Pou fue la necesidad de crear “un diálogo social” que discuta el tema.

En particular, Pereira criticó que en el proyecto a estudio del Parlamento no haya “ni una letra sobre los niños uruguayos, ni un aporte, en un país donde la riqueza crece al igual que crece la pobreza en la franja de cero a seis años”, algo que llama la atención, desde su punto de vista, porque la seguridad social “debe tener medidas compensatorias en todas las edades. La seguridad social también tiene que ver con eso”.