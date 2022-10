Lorena Ponce de León habló por primera vez sobre el caso de Alejandro Astesiano, el exjefe de seguridad de su expareja, el presidente Luis Lacalle Pou, con quien tuvo tres hijos. Astesiano se encuentra en prisión preventiva, acusado de varios delitos relacionados con la falsificación de documentos para que ciudadanos rusos accedieran al pasaporte uruguayo. “Lamentablemente a veces estas cosas pasan”, manifestó Ponce de León.

“Justamente el presidente ya se manifestó, hizo una conferencia de prensa diciendo exactamente lo que pensaba, lo que sentía, y yo me apego 100% a su palabra”, dijo la también directora del programa Sembrando.

Ponce de León aclaró que no se sintió insegura mientras Astesiano estaba a cargo de la seguridad presidencial. “No, de ninguna manera. Nosotros tenemos un grupo de gente que nos cuida, nos cuida muy bien y realmente nos sentimos muy respaldados y seguros con ellos. No hubo vulnerabilidad, no nos sentimos vulnerables en ningún momento. Mis hijos están muy bien custodiados y ellos son, por suerte, niños muy alegres y muy seguros, así que no tengo mucho más para decir del tema”, comentó.

Al ser consultada sobre la situación familiar interna tras conocerse los antecedentes del excustodio, Ponce de León aseguró que no tenía nada para comentar: “Es una pregunta más bien para el presidente, que era el que tenía ese vínculo con él. No es nuestro caso, así que es una buena pregunta para él”.