El alcalde de La Floresta, Néstor Erramouspe, renunció este jueves a su cargo, luego de que una investigación de la Intendencia de Canelones constatara una serie de irregularidades, a raíz de denuncias por violencia laboral y de género en su contra. En ese marco, el intendente canario, Yamandú Orsi, se refirió este viernes en Arriba gente, de Canal 10, al proceso que terminó en su renuncia, y saludó la definición que adoptó el jerarca frenteamplista.

Para empezar, Orsi señaló que se resolvió impulsar una investigación interna y enviar los resultados a la Junta Departamental porque “la intendencia no puede sumariar a un electo”, como era el caso del alcalde comunista. “Lo que se hizo fue una investigación administrativa para analizar los hechos. Eso arrojó una conclusión y a partir de eso el propio alcalde decidió dar un paso al costado”, indicó. Sobre los informes en sí, dijo que “lo que dicen” es que “podría estar configurándose un caso de acoso laboral”.

Orsi hizo una valoración positiva de la decisión de renunciar: “Yo creo que fue una decisión muy valiente, además, porque él en las declaraciones no comparte exactamente lo que dicen los funcionarios”.

Consultado respecto de si no había otros pasos a dar por la Intendencia, Orsi dijo que “un gobierno departamental puede elevar temas a la Justicia, puede elevar información a la Junta Departamental para que en un caso extremo la Junta considere enviarlo al Senado para que active un juicio político”, pero “no puede hacer mucho más”. “Nosotros lo que hicimos fue enviar a la Junta Departamental los informes de la Jurídica, y quien evaluó primero y tomó la decisión fue el propio alcalde”, reafirmó.

Las declaraciones de Orsi le valieron un cuestionamiento de la senadora de Fuerza Renovadora Liliam Kechichian, quien en Twitter le respondió: “Discrepo, querido Yamandú. Después de la investigación se imponía su renuncia. De valiente nada”.

En diálogo con la diaria, Kechichian dijo que siguió “todas las vicisitudes de cuando se pidió la investigación y el resultado de la investigación” contra Erramouspe. “La palabra 'valiente' me chocó, porque me parece que era la única actitud que podía tomar después del resultado, no había otro camino”, enfatizó.

“Siempre con los hombres se tiende a catalogar de cosas muy heroicas lo que hacen, y creo que la verdad de valiente no tiene nada”, evaluó la legisladora.