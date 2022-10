El lunes, la coalición de gobierno llegó a un acuerdo respecto del proyecto de la reforma de la seguridad social, que finalmente ingresará este viernes al Parlamento. Si bien el texto aún no se ha dado a conocer, algunos de los dirigentes que se reunieron con el presidente de la República adelantaron que uno de los principales cambios introducidos consiste en que la reforma se aplicará para los nacidos a partir de 1973 y no de 1967, como estaba previsto.

Más allá de este y otros detalles, no hay grandes indicios de los cambios que se aplicaron al anteproyecto, por lo que el director del Banco de Previsión Social (BPS) por los trabajadores, Ramón Ruiz, dijo a la diaria que no conoce “los términos de ese acuerdo” y le hubiera “gustado” que “fuera más transparente”.

Por esto, señaló que quiere ser “prudente en cuanto a la nueva redacción”, pero lo que “hoy se conoce” es “una reforma de recorte, que les pide a los trabajadores un esfuerzo retirándose más tarde cobrando menos jubilación”, lo que se plantea como “una idea muy firme de parte de las autoridades”.

Asimismo señaló que la reforma “es un parche, porque no es una reforma estructural, y cuando uno pone un parche en la seguridad social no resuelve los grandes desafíos que tiene, porque no es integral” además de no “mejorar el financiamiento de la seguridad social”. Según Ruiz, “la única medida con la cual se baja el costo de las jubilaciones y las pensiones es haciendo una postergación de la edad de retiro para que no sólo los trabajadores trabajen más y aporten más, sino que cobren menos jubilación”.

Recordó que hace unos días se presentó un informe desde la representación de los trabajadores, hecho “con mucha rigurosidad técnica” y “que demuestra que las personas menores de 52 años cuando se jubilen se van a jubilar peor que [si lo hicieran por] el régimen que hoy está vigente”.

“Se está planteando cortar jubilaciones que ya de por sí son bajas; el BPS paga 30.000 pesos de jubilación en promedio y, por ejemplo, las altas jubilaciones que fueron entregadas en condiciones de privilegio no se tocan”, agregó Ruiz, que marcó que por el contrario “las AFAP pagan 7.000 pesos la jubilación promedio, y el año pasado ganaron 12 millones de dólares”.

Enrabado a esto, otra de las preocupaciones de Ruiz tiene que ver con “que no se hayan tenido en cuenta las inequidades que hay a la hora de aportar para la seguridad social”, y ejemplificó: “El sector rural aporta 1,92% sobre la masa salarial, mientras que industria y comercio aporta cuatro veces más; no estamos hablando del productor familiar, estamos hablando del agroexportador”. Es decir que según los números que maneja Ruiz, “un productor sojero aporta cuatro veces menos que el dueño de un almacén de un barrio de Montevideo o del interior”.

Así, para el director “los cambios en el mundo del trabajo no se están evaluando adecuadamente”, ni tampoco “hay medidas que atiendan esta situación que impacta directamente en la seguridad social”, puesto que “no es lo mismo combatir frontalmente la informalidad con medidas concretas desde los organismos del Estado que no hacer nada”, y citó “los números que publicó el Instituto Nacional de Estadística, que dice que más de 20% de la población económicamente activa no tiene seguridad social”.

“El presidente está incumpliendo con una promesa de campaña”

Para el director del BPS, “teniendo en cuenta lo que hoy se conoce del anteproyecto”, el presidente “está incumpliendo con una promesa de campaña”. En este sentido, recordó que durante la campaña “dijo que no les iba a aumentar la edad de retiro a los que hoy están trabajando, enfatizó mucho en no cambiar las reglas de juego a los trabajadores que hoy están en actividad”.

“Lo que dijo el presidente es que iba a dar incentivos para que la gente se retirara voluntariamente más tarde; esto no es voluntario, no hay incentivos y la gente no se jubila mejor”, insistió Ruiz. Llamó a “no naturalizar que se hagan promesas y después no se cumplan; tenemos que reivindicar la palabra y que cuando alguien se compromete frente a la ciudadanía debe cumplir”.