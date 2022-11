A partir de este martes, 15 de noviembre, los turistas residentes -aquellos que deciden hacer “turismo interno” en Uruguay- comienzan a pagar IVA en los alojamientos, como tradicionalmente pasó siempre previo a los años de pandemia. Sin embargo, los empresarios ligados al turismo se encuentran a la espera de una respuesta por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) respecto a su propuesta de aplicar un IVA con tasa cero durante la temporada alta del turismo uruguayo.

De esta forma, según explicó a la diaria la presidenta de la Cámara Uruguaya de Turismo (Camtur), Marina Cantera, la medida “tiene una doble funcionalidad” puesto que, por un lado, “ayuda a los uruguayos a no pagar IVA dentro de su país” a la hora de acceder a servicios de alojamiento y, por otro, también favorece “a las empresas de alojamiento que pueden descontar el IVA de los costos”.

“Todavía no sabemos nada, entendemos que el Ministerio de Turismo lo conversó con el MEF, pero nosotros todavía no conocemos ninguna resolución”, agregó Cantera, y explicó que “la situación para la temporada pasada tenía grandes expectativas porque veníamos de las finales de la Conmebol, entonces había un dinamismo importante en el sector y bastante esperanza”, lo que “bajó un poco” con los brotes de Covid-19 que hubo, sobre todo en el este del país, y dejó como saldo una situación en la que “los hoteles cuatro y cinco estrellas en general vienen trabajando bastante mejor que los hoteles de tres y dos estrellas”.

“Los hoteles más chicos son los que vienen golpeados desde el año pasado, los que han tenido una realidad más difícil para sortear luego de la pandemia y los que todavía no han recuperado la cantidad de público que tenían”, explicó Cantera. Esto se suma a la diferencia cambiaria con Argentina, donde además de perder uruguayos que eligen ir al país vecino, “los argentinos que están planificando venir a Uruguay son los que tienen más alto poder adquisitivo, por ende, también lo que se está reservando y alquilando hoy es todo lo de mayor nivel en todos los balnearios. Entonces, todavía está costando más para los otros alojamientos”, para quienes se pide especialmente el IVA tasa cero.

El Ministerio de Turismo apoyó la medida, tal como manifestó el titular de la cartera, Tabaré Viera, este lunes, pero al final del día todo está en manos del MEF, desde donde dijeron a la diaria que no se harán declaraciones sobre el tema.

Liberoff: “No hay nada distinto de cuando no había Covid”

Un estudio hecho por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en diciembre de 2021, pensado para evaluar las pérdidas de los países luego de la pandemia de Covid-19, estimaba que tanto la educación como el turismo serían los grandes perdedores del Uruguay post-pandemia; en el caso de este último, se prevén pérdidas de 2.897 millones de dólares en los ingresos por turismo a diciembre de 2023, lo equivalente a “una papelera”, según el exsubsecretario de Turismo, Benjamín Liberoff.

En diálogo con la diaria, Liberoff señaló que ya planteó en el Parlamento -donde es suplente del senador Mario Bergara- la necesidad de generar “un Fondo de Emergencia para el Turismo, que permita transitar con un respaldo para el sector al 2025” por tratarse de “un sector en emergencia”, y se necesitaría “ese fondo, que podría ser 25 millones de dólares”, que “no es una cifra espectacular” pero “permitiría junto con el ministerio, los sectores privados y los trabajadores encontrar las formas de instrumentarlo para poder inyectar dinero en un sector que tiene un gran impacto”.

“Al mismo tiempo las experiencias internacionales indican que en la medida en que se reanima el sector el Estado también recauda y amortigua lo que invirtió”, agregó Liberoff. “En otros lados han buscado fórmulas, aquí en Uruguay durante un pequeño lapso se aplicó la tasa cero sobre los alojamientos, pero no hay nada distinto de cuando no había covid”, aseguró, y señaló que si bien “se argumenta que con el Fondo Covid apoyó al turismo en una equis cantidad de dinero”, no se sabe qué dinero se volcó a ese sector. “Yo ya tengo tres pedidos de informes” al respecto, señaló, para estudiar “cuándo dicen que se aportó, ver qué números están manejando”, pero “no hay una sola cifra”.

El exjerarca señaló que “el ministerio en 2020 subejecutó el presupuesto y en 2021 también”. Según Liberoff, si se suman ambos años, “hay diez millones de dólares que el Ministerio de Turismo no ejecutó de créditos que tenía asignados”.

Viera: “Hay un línea de recuperación ascendente”

En diálogo con el periodístico Doble Click de FM DelSol, el ministro Viera aseguró que “se está trabajando muchísimo en la recuperación del sector de distintas maneras”, tanto “con políticas públicas”, como a través de la coordinación “entre el gobierno nacional, las direcciones departamentales y el sector privado” pero en un proceso que, dijo creer, “ha sido más lento de lo que todos esperamos, pero de franca recuperación”.

“Si analizamos los datos trimestre a trimestre del año, vemos que hay un línea de recuperación ascendente en los resultados tanto en número de visitantes como en gastos, como incluso en movimiento interno”, indicó Viera, y estimó que “este [año] va a ser diferente”, a la temporada pasada, máxime cuando se ha llevado a cabo “una gran promoción que hemos hecho durante todo el año en la región”, a pesar de existir “una situación regional compleja” en materia de “competencia de precios”, más que nada “con Argentina”. No obstante, manifestó tener “seguridades respecto a la buena oferta que tiene Uruguay”.