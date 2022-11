La senadora del Partido Colorado Carmen Sanguinetti dijo este jueves que votará en contra del proyecto de ley de eutanasia, promovido por su compañero de partido y del sector Ciudadanos Ope Pasquet. “Tuve una conversación con Ope Pasquet. Me llevó mucho tiempo tomar una postura, soy de las que estudian los temas muy a fondo, y me lleva un tiempo tomar una definición”, que, dijo, “no tiene que ver con lo que pienso yo, sino desde mi rol, que es pensar en lo que considero que es lo mejor de acá al mediano plazo”, explicó en Desayunos informales.

Afirmó que a su entender “Uruguay no está en un momento como para aprobar una ley de eutanasia, en estas condiciones”, y dijo que piensa “en los más vulnerables: es bastante peligroso en un país como el nuestro, en estas condiciones, aprobar una ley como la de eutanasia”.

Dijo que sería bueno partir de la base de que “estamos todos a favor de la vida” y que “todos somos empáticos con las personas que están sufriendo”, y planteó que en el debate sobre el proyecto “se cuelan algunas cosas que son peligrosas”. “Sucedió en este tiempo de debate en donde se dieron acusaciones cruzadas, de este tipo de cuestiones, y me parece que ese no es el camino para poder discutir este tema”.

Consultada sobre qué faltaría para poder aprobar una iniciativa que legalice la eutanasia, la senadora dijo que se está aprobando la ley de cuidados paliativos, y mencionó: “Los paliativistas nos dicen que de cada diez personas que llegan con un deseo inicial de morir, nueve terminan abrazando los cuidados paliativos”. Opinó que “primero tenemos que darle sanción a la ley de cuidados paliativos, evaluar cómo se está implementando y recién ahí estaremos, desde mi perspectiva, listos para aprobar esto”.

Con su voto contrario se configuraría un empate en la Comisión de Salud Pública de la Cámara de Senadores, que tiene a estudio el proyecto. Los tres senadores del Frente Amplio (Daniel Olesker, Charles Carrera y Sandra Lazo) se estima que votarían a favor, Guido Manini Ríos de Cabildo Abierto, Carmen Asiaín del Partido Nacional y Sanguinetti en contra, y resta conocer la postura del nacionalista Amín Niffouri, sobre quien la senadora dijo que “los dos teníamos dudas”.

Leé más sobre esto: Eutanasia: PN y PC votaron divididos, CA en contra y FA a favor pero sin un diputado

Sanguinetti reiteró que su postura parte “desde el lugar de las personas más vulnerables” y mencionó que si bien en el texto en discusión no está previsto, en otros países, como Canadá, la condición de discapacidad es uno de los factores que habilitan la eutanasia. “Hay una cuestión que tiene que ver con la dignidad de la persona, con el valor de la persona y su productividad o su estado de salud, y esa línea es muy finita”.

“Me toca muy de cerca la realidad de las personas con discapacidad. Me preocupa muchísimo ese ángulo, que como sociedad empecemos a percibir a aquellas personas que no están en una etapa productiva, que tienen una condición de discapacidad, y desde el colectivo de personas con discapacidad es una de las cosas por las que más peleamos, que es que el valor de la persona no esté determinado por cuán productiva es”, señaló, y mencionó también que ocurre algo similar con las personas mayores. “Tenemos un problema muy grande con la valorización de la vejez”, dijo, y reiteró que “desde mi rol la responsabilidad es pensar en el mediano y largo plazo”.