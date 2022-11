La fiscal Gabriela Fossati accedió a excluir los chats entre el exjefe de seguridad, Alejandro Astesiano, y el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, de la investigación en curso sobre la organización criminal que integraba el excustodio.

Fossati señaló, en diálogo con El Observador, que “la entrega del celular fue voluntaria del presidente” y aclaró que ella no tenía “ningún elemento para pedir la incautación en ese momento”. “En definitiva, el requisito que me indicaron para hacer una entrega voluntaria es que no estuvieran los mensajes del presidente con Astesiano, y, teniendo en cuenta su investidura y que era una entrega voluntaria, me pareció sumamente razonable”, agregó.

Al pedirle a la Policía Científica, el 3 de octubre, que hiciera los máximos esfuerzos por recuperar el contenido del celular de Astesiano, la fiscal excluyó explícitamente “los mensajes, audios y videos que pueda haber intercambiado con el Sr. presidente de la República”, informó el medio.

“Entendí que podía haber información de los movimientos y hábitos de su familia. Las condiciones de trabajo de la fiscalía no pueden garantizar que eso se mantuviera en reserva. Me parece sumamente razonable y me sigue pareciendo sumamente razonable”, explicó.

Según el medio, desde Presidencia negaron que hubiera algún requerimiento para entregar el celular y apuntaron que fue el propio Astesiano que lo entregó al ser detenido.

Una semana atrás, cuando la fiscal pidió públicamente abandonar el caso, el presidente Luis Lacalle Pou opinó que Fossati debería quedarse hasta el final. Según el presidente, a Fossati se “le ha brindado toda la información que requiere y se le va a dar todavía más, toda la que pida; hay que hacerlo”.

“Hay que darle toda la información y que termine el caso, y que después se sepa toda la verdad. El gobierno no tiene cola de paja, nosotros no tenemos cola de paja, estamos tranquilos con lo que hicimos. Una vez más: me puedo equivocar, capaz que más de una vez -ojalá que no, por el bien de Uruguay-, ahora, ¿hacer las cosas mal, fuera de la ley? No. Entonces me parece que en este tema, como en todos, hay que ir hasta el hueso”, dijo el presidente.

“Es una opinión personal. Le corresponde al fiscal de Corte [definir] quién va a quedar, pero me parece que si [Fossati] empezó el caso, ¿por qué se va ir? Que lo termine, si es la que tiene todos los elementos y sabe dónde va, supuestamente sabe a dónde va”, dijo Lacalle Pou y agregó: “¿La suspicacia cuál es? La cambiaron, ¿por qué? Si empezó, que siga, que termine, y los que tengan que ir presos que vayan presos y los que no, que se declaren inocentes, de eso se trata”, concluyó.