A mediados de diciembre, el Congreso de Intendentes (CI) elegirá la presidencia de 2023, que le corresponde al Frente Amplio (FA). Tanto al intendente de Canelones, Yamandú Orsi, como a la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, les interesaba la posibilidad de ser titulares, por lo que la oposición planteó al resto de los intendentes que la presidencia se dividiera en dos semestres y Cosse presidiera en uno y Orsi en otro.

Ante la negativa de los intendentes nacionalistas y la falta de acuerdo, el intendente de Salto, Andrés Lima, propuso el miércoles asumir el cargo para “destrabar” la situación. “Han transcurrido unos cuantos meses, el tema por lo menos hasta el día de hoy no está dilucidado, no está resuelto. Por tanto, en un escenario donde no haya acuerdo entre los dos intendentes de Canelones y Montevideo, planteamos un escenario alternativo”, señaló el miércoles al programa radial Doble click de FM Del Sol.

Este jueves, el intendente de Canelones se pronunció al respecto en su cuenta de Twitter y sostuvo que “con gusto aceptaría la presidencia del Congreso”, pero con “la misma convicción” apoya “la candidatura de Carolina”. Apuntó que el FA propuso la rotación de seis meses para cada uno, pero “si no lo aceptan, no tengan dudas: tendremos una compañera presidenta en el Congreso de Intendentes”.

Más tarde, en rueda de prensa, Orsi resaltó que en el período anterior el Partido Nacional le pidió al FA que cediera su presidencia para darla seis meses a un intendente blanco y otro medio año a uno colorado. “Lo hicimos con mucho gusto. ¿Cómo no lo voy a hacer para el FA?”, agregó. Subrayó que en este tema no hay “conflicto” y es “bien simple”, porque es una tarea semanal y cualquiera de los tres intendentes del FA la puede hacer “sin ningún problema”, porque tienen un equipo de gente que los apoya. Por lo tanto, “no tiene ningún misterio” y hay que “quitarle dramatismo”, opinó.

Cosse también fue consultada sobre el tema este jueves en rueda de prensa. Dijo que los frenteamplistas resuelven los temas “conversando” y señaló que no sabía del tuit de Orsi, que se enteró por un periodista. “Este tema lo vamos a conversar con Yamandú y con Fernando Pereira [presidente del FA]. Estas cosas se conversan, y después de que tengamos resuelto cuál es el camino que vamos a seguir, lo vamos a comunicar. Por mi parte, hasta que no lo tenga conversado con Yamandú y con Fernando –me gustaría con los dos–, con calma, no voy a hacer ninguna declaración”, finalizó.