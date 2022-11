El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, expresó a través de su programa de televisión Con el mazo dando una crítica a la [decisión del presidente, Luis Lacalle Pou, de designar al exintendente de Tacuarembó Eber da Rosa como embajador uruguayo en el país bolivariano.

Tras mostrar el titular de la noticia, el dirigente chavista consideró: “Uno no entiende a ese presidente, porque él designa un embajador y después sale diciendo que Nicolás es un dictador”. Cabello se refirió a la declaración que Lacalle Pou hizo el martes, cuando expresó que “está claro que es una dictadura. Si no cambia Maduro, yo no voy a cambiar de opinión. En Venezuela tiene que haber democracia. Puede haber comercio si no nos dejan clavados, como nos dejaron en el gobierno anterior”.

“Hermano, ¿cómo le explica eso usted a su gente? ¿Quién lo obliga a que designe embajador aquí en Venezuela? No hace falta. Eso no se entiende”, respondió Cabello. Luego continuó: “¿Quién le dio la orden a usted que nombrara un embajador. Porque la única manera de que se haga algo así es que le estén dando la orden, si no cree en lo que está haciendo”.