Con los senadores Mario Bergara a un lado y Charles Carrera al otro, el presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, encabezó este martes una conferencia de prensa en la que manifestó su preocupación por la información publicada por la diaria el lunes, a partir de chats de la carpeta fiscal de la causa de Alejandro Astesiano, respecto de que una empresa de “seguridad e investigación” con sede en Estados Unidos le encomendó al exjefe de seguridad presidencial la elaboración de “fichas” con “información personal” sobre Bergara y Carrera.

“Nos encontramos con la publicación en la diaria de una serie de chats vinculados ni más ni menos que a la construcción de carpetas sobre dos senadores de la República, con la intención de extorsionarlos para que quitaran la denuncia que el FA había hecho sobre lo que consideramos la entrega del puerto”, dijo Pereira al comienzo de la conferencia, en la que estuvo escoltado por los coordinadores de las bancadas de Senado y Diputados y otros legisladores de la fuerza política. “Este es el nivel de beligerancia que han tenido con senadores de la República, no lo tomemos como una cuestión normal: hubo espionaje sobre dos senadores de la República, y estaba vinculado a extorsionarlos”, enfatizó.

En la opinión del FA, en este caso “hay dos responsables: por un lado, una empresa que nombra la diaria [Vertical Skies], que alguien la contrató, que actúa en un trabajo que parece a todas luces ilegal -investigar senadores- y que contrata a Astesiano o le da una comisión”, sostuvo Pereira.

En cuanto a las medidas a adoptar a partir de este hallazgo periodístico, Pereira dijo que el FA no va a “salir de la cautela republicana”, sino que “simplemente” está pidiendo “que se diga toda la verdad”. “Estamos muy preocupados por la institucionalidad y esperamos del presidente de la República un rechazo terminante a este tipo de prácticas, que creíamos que en Uruguay era cuestión del pasado”, afirmó Pereira. Al respecto, reflexionó: “Si dos senadores pudieron ser investigados de esta manera, ¿qué dejamos para los ciudadanos y ciudadanas que no tienen esta alta distinción de ser electos por el pueblo uruguayo? ¿Cuáles son los niveles de seguridad que se van a garantizar?”.

Además de pedir que se exprese Luis Lacalle Pou en rechazo a estas acciones, el FA planteó que “el espectro político tiene que estar a la altura del problema institucional” que esto implica. “Nuestros senadores van a hacer un trabajo para que los senadores de la República puedan expresarse repudiando estos hechos, que en definitiva implican la persecución a la oposición política, que representa a la mitad de los uruguayos y uruguayas”, dijo.

Por otra parte, Pereira se refirió al tratamiento judicial del caso, a partir de esta información. En su opinión, por tratarse de “un tema tan delicado”, en referencia al “seguimiento y la extorsión a dos senadores de la República”, se tendría que conformar “una carpeta aparte, si la Justicia así lo entiende”.

Consultado sobre si el FA responsabiliza de esto a la Presidencia, Pereira respondió que “Astesiano no llegó solo a ese lugar. No es que un día llegó, se ubicó en ese lugar y dijo ‘soy el jefe de la custodia presidencial’. Lo nombró el prosecretario de Presidencia y lo aceptó el presidente. No es un funcionario privado, es público, y hay una responsabilidad obvia en quienes lo nombraron”, aseveró. Aclaró que el FA no lo responsabiliza “de prácticas mafiosas que llevó adelante Astesiano y la empresa que lo contactó”, pero hizo hincapié en que “hay responsabilidades en quienes nombraron a quien tenía 30 indagatorias por diferentes delitos”.

Pereira también afirmó que para la oposición “se debe ir hasta el hueso para quitar a los mafiosos de los lugares donde están” y que “a los mafiosos quizá hay que tenerles miedo, pero hay que enfrentarlos”. Consultado sobre qué espera ahora el FA de Lacalle Pou, insistió en “un rechazo inmediato a estas prácticas mafiosas, y que actúe en consecuencia para intentar, desde el Poder Ejecutivo, encontrar a los responsables de semejante barbarie”. “Un perejil no hace negociaciones de este tipo, de investigación de senadores. Esto nadie lo pudo haber hecho solo”, consideró.

“Una práctica que erosiona la calidad democrática”

Al finalizar la exposición de Pereira, los medios les preguntaron a Bergara y Carrera cómo reaccionaron ante la información. Bergara dijo que los “escandaliza” que esto pase, porque se trata de “una práctica que erosiona la calidad democrática, y eso nos angustia como sector político y en lo personal, porque muchos lucharon para que estas cosas no vuelvan a pasar”. “Nos retrotrae a otros períodos de la historia de Uruguay a los que definitivamente no queremos volver”, manifestó. Asimismo, dijo que Carrera y él son “víctimas de este proceso”, pero no únicamente, sino que también lo son “el sistema político y la democracia uruguaya”.

“Lo tomamos con mucha bronca pero con mucha serenidad”, respondió Carrera a su turno. Agradeció el respaldo de la fuerza política en el proceso y manifestó su “compromiso a seguir trabajando”. “Ahora, a seguir trabajando y seguir luchando. No tenemos temor, a las mafias hay que enfrentarlas y ese es nuestro compromiso político”, afirmó, y en la misma línea que Pereira exigió “que se exprese la presidencia de la República y todo el Senado”.

Carrera hizo referencia a la denuncia que presentó el Ministerio del Interior (MI) en su contra por su accionar en esa secretaría en 2012. “Yo lo he denunciado desde el primer momento: de la propia denuncia que se me hizo surge que el MI me hizo una pesquisa, que usó la Dirección de Asuntos Internos para armar una causa”, evaluó. El exdirector de Secretaría del MI dijo que “el ministro del Interior tiene todo el poder, [y] es una de las personas más poderosas junto al presidente de la República”, lo que lo habilita a “armar una causa o ‘carpetazo’”. “Con estos chats surge claramente eso”, aseguró.