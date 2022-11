El gobierno presentará el 1° de diciembre la carta de adhesión al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica. Así se lo comunicó el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, a los distintos líderes con representación parlamentaria. En la reunión, que fue valorada por todos los partidos políticos, participaron Pablo Iturralde (Partido Nacional), Pablo Mieres (Partido Independiente), Guillermo Domenech (Cabildo Abierto), Ope Pasquet (Partido Colorado), Daniel Peña (Partido de la Gente) y Fernando Pereira (Frente Amplio) y, a su vez, quien llevó buena parte de la voz cantante fue el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo.

En rueda de prensa, Iturralde indicó que estas políticas son “nacionales, públicas y de largo plazo”, por consiguiente es “muy importante” tener el “más amplio consenso político”. De la reunión, dijo, hubo distintos matices pero que todos lo valoraron como “positivo”.

“A veces hay que aclarar de qué hablamos cuando hablamos de integrarnos a acuerdos comerciales. Es generar más fuentes de trabajo para los uruguayos, exportar más bienes de servicios, tratar de habilitar inversiones que vengan aquí; en principio, son cosas que debemos acompañar todos en conjunto”, expuso, y agregó que lo “más importante” es que Uruguay “sigue marcando una agenda de apertura” ante el Mercosur, que venía “paralizada por muchos años”. En ese marco, recordó que el país intenta avanzar en otro tipo de tratados de libre comercio, como por ejemplo, con China y Turquía. “Este planteo significa mucho para Uruguay, en la cantidad de bienes y servicios”, añadió.

Según Iturralde, desde el gobierno, entienden, “de acuerdo a la legalidad” del Mercosur, que Uruguay “está habilitado” para caminar en el sentido que lo está haciendo. Por eso, dijo que hablarán sobre el tema con los países vecinos, “como lo hemos hecho con todos estos temas”.

En tanto, Pasquet, que fue vicecanciller en el primer gobierno de Julio María Sanguinetti, indicó que “hay dos cuestiones de fondo”. Por un lado, si le conviene a Uruguay incorporarse a este acuerdo, del cual son partidarios de ingresar, y por otro es la oportunidad, que “no es una cuestión menor”.

En ese sentido, dijo que en Brasil está por asumir un nuevo gobierno, que será conducido por el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, más proteccionista del Mercosur. “Nos parece que este aspecto debe ser evaluado; si este es el momento para la solicitud de integrar el acuerdo o si convendría esperar a que se instale el nuevo gobierno, conversar primero con él y después hacer lo que haya que hacer”, planteó.

Indicó que, en el marco de las relaciones diplomáticas entre los gobiernos, quizá es “más conveniente” hablar de esto con las nuevas autoridades y “no dejar que ellas se enteren informalmente de este paso que Uruguay va a dar, que es importante”.

Para Pasquet, “nada de esto es secreto”, por lo que no van a “sorprender al mundo” con este paso que el gobierno busca dar y que se concretará el 1° de diciembre. “Hace tiempo decimos que lo estamos considerando, pero una cosa es lo que trasciende informalmente y otra es la comunicación formal entre el canciller uruguayo y el nuevo canciller de Brasil. No decimos que esté mal, sólo decimos que es una cuestión delicada, porque Uruguay tiene acuerdos con Brasil que se están desarrollando. Todo esto hay que conversarlo y tenerlo en cuenta”, expresó.

A la velocidad de Twitter no

Por su parte, Pereira valoró el “buen gesto” de haber comunicado la decisión a la oposición. Ahora, dijo, la fuerza política que preside lo va a analizar a la interna en su mesa política, pero no necesariamente será el próximo lunes, supo la diaria. En la rueda de prensa tras la reunión, afirmó que seguramente llevará “mucho menos” de lo que lleve establecer el tratado, que implicará un proceso largo, y puso como ejemplo el posible acuerdo con China, que aún no se concretó pese que fue anunciado hace dos años.

“Se tiene que ser muy cuidadoso del Mercosur. Es nuestra plataforma de inserción internacional en el mundo y, admitiendo que está en un muy mal momento, hay que fortalecerlo para que le permita a Uruguay mover su producto y también su inteligencia al resto del mundo”, enfatizó.

El presidente del FA rememoró que si bien Uruguay es un “país pequeño”, tiene “incidencia internacional”, por lo que “hay que ver” cómo reaccionan los países del Mercosur una vez que se eleve esa carta de adhesión. “Entiendo que en ningún desafío internacional puede lastimar o erosionar, porque eso sí sería muy dañino para el futuro de la integración de Uruguay. Sin ninguna duda hay que priorizar el Mercosur”, expresó.

Por el momento, Pereira prefirió no dar una postura, porque “hace tiempo no se opina a la velocidad de Twitter”. Sobre los contenidos del tratado, todavía no fueron puestos sobre la mesa, sino simplemente algunos “comentarios” del presidente y de Bustillo: “Esto yo se lo voy a transmitir a la mesa política, pero luego necesitamos los documentos que acreditan ventajas comparativas para Uruguay de insertarse en otra parte del mundo”.

Durante un viaje a Japón para fortalecer las relaciones bilaterales, Lacalle Pou informó que a fines de noviembre Uruguay iba a presentar su carta de adhesión al Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, conocido como TPP, lo que, consideró, “generará otro nivel de relaciones con los socios”. Este acuerdo está integrado por Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.

Según comunicó el gobierno, estos países conforman un potencial mercado de 480 millones de habitantes y actualmente representan 13,3 % del producto interno bruto mundial.