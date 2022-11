En la tarde de este lunes, la Mesa Política del Frente Amplio (FA), en conjunto con la mesa departamental de Maldonado, sesionó en un encuentro “histórico” en la casa central del FA en el departamento. El archivo de las cuatro denuncias que había radicado la administración del intendente, Enrique Antía, contra el exintendente Óscar de los Santos motivó a los dirigentes a llevar adelante el encuentro en el departamento, con motivo de dar “reconocimiento” al exjerarca.

El acto contó con la participación del expresidente José Mujica, la exvicepresidenta Lucía Topolansky, el presidente del FA, Fernando Pereira, el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, la senadora Liliam Kechichian y el diputado frenteamplista por el departamento, Eduardo Antonini, entre otras figuras nacionales y departamentales.

Desde la fuerza política manifestaron que el objetivo principal es “fortalecer el trabajo y la unidad frenteamplista”. Además, hicieron un repaso de los logros durante los diez años de gobierno municipal encabezado por De los Santos, con énfasis en la instalación de la Universidad de la República en el departamento con el Centro Universitario Regional Este, así como las obras en saneamiento.

En su discurso Mujica le dedicó unas palabras al exintendente y sostuvo que De los Santos fue “perseguido” políticamente y que existen varios “De los Santos en el país”.

“Yo no me acuerdo de que haya habido un gobierno desde la democracia para acá en Uruguay, de cualquier pelo, que se haya dedicado a perseguir a la gente de la administración pública porque no le gusta el pelo político de esa gente. Esa no es la tradición de Uruguay, es una moda que ha aparecido”, señaló.

Agregó que estas prácticas son “peligrosas” para el porvenir del país porque contribuyen a la generación de “bronca, fanatismo y odio”. “Un agradecimiento y un reconocimiento al Flaco, que mientras los huesos puedan, que no abandone la lucha”, manifestó.

El dirigente político sostuvo que el FA debe “cuidarse” y no “pagar con la misma moneda”, para no caer en “eso”. “Digo esto porque han perseguido a De los Santos y hay muchos De los Santos en este país, eso hay que desterrarlo”, dijo.

Los malla oro

Por otra parte, se refirió a la actualidad del país y los principales temas de agenda política, como la reforma educativa, la reforma de la seguridad social y el “derrame” de los “malla oro” sobre los sectores más “deprimidos”.

En primer lugar, subrayó que faltó “mucho” diálogo con el cuerpo docente para llevar adelante la reforma en la educación que se implementará en 2023. “La encararon mal, mucho taller. La enseñanza no funciona con los dueños al mando, [...] me parece que fue demasiado administrativa. Ahora quieren comenzar a explicar... veremos”, lamentó.

Por otra parte, puntualizó que el FA tiene una diferencia “conceptual e ideológica” con el gobierno nacional sobre la teoría del “derrame de los malla oro”. “Que si a los malla oro les va bien, automáticamente van a destilar prosperidad a los que están más abajo. Nosotros creemos que el Estado debe ser el escudo de los más pobres y débiles porque son los que más necesitan. No se trata de odiar a los poderosos, no podemos ser neutrales y es esta la diferencia central; se trata de marcar la responsabilidad que tienen con los deprimidos. Nos duele en el alma la solidaridad de la cruda desigualdad cuando se lleva al extremo, por eso tenemos que luchar, porque nadie es más que nadie”, culminó entre un prolongado aplauso del público.

Por su parte, en una rueda de prensa, Kechichian manifestó que comenzó la recorrida por el departamento en horas de la mañana y que mantuvo diferentes reuniones con trabajadores vinculados al turismo. Sobre la sesión de la Mesa Política, sostuvo que era una forma de “abrazar” y “reconocer” la gestión de De los Santos. “La persecución política con esos cuatro juicios se terminó”, celebró.