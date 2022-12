Las repercusiones que tiene la divulgación de chats del exjefe de seguridad de Presidencia Alejandro Astesiano son varias. A nivel judicial continúa la investigación y también ha habido avances en el terreno político. El presidente Luis Lacalle Pou entiende que se está “dando manija” con el tema, mientras que para el referente frenteamplista Danilo Astori es “absolutamente preocupante que se encare el tema de esa forma”.

Según dijo este miércoles el exvicepresidente, Lacalle Pou no debería hablar del tema en términos de “nos comimos un garrón” o “hay mucha gente dando manija”: “No puede decirlo cuando se están produciendo los hechos que estamos conociendo”, opinó en diálogo con Telemundo.

“Estoy extraordinariamente preocupado por lo que está pasando en este país. Parece que aquí tenemos una caja de Pandora de la que no terminamos de extraer cosas diferentes y preocupantes”, dijo Astori, quien recientemente renunció por temas de salud a su banca en el Senado.

“En el Uruguay democrático nunca había ocurrido un hecho como el que estamos ahora comentando, y es extraordinariamente preocupante para los uruguayos y para Uruguay en el plano internacional, porque estamos refiriendo a aspectos muy graves que agreden y comprometen la institucionalidad del país, que es uno de los capitales más grandes que tenemos”, lamentó.

Sobre el presidente, apuntó: “La verdad es que, con todo respeto, no lo he visto bien en los comentarios que ha hecho sobre este tema, de los cuales se puede inferir que no le ha dado hasta ahora, en mi modesta opinión, la importancia que tiene, la relevancia que tiene”.

Para Astori, desde la primera conferencia de prensa sobre el tema, en la que Lacalle Pou indicó que como profesional Astesiano era “intachable”, hasta las últimas declaraciones, en las que asegura que desde la oposición y la prensa se “da manija”, el presidente “adopta una actitud en la que parece no darle importancia a lo que está pasado, que es de una gravedad incalificable, que afecta a toda la realidad uruguaya”.

“Acá no importa si hay alguien haciendo críticas a las que no se puede reducir como manija, sino que lo que importa es que el propio presidente salga a hacer la autocrítica que tiene que hacer, salga a decir la responsabilidad que tiene el gobierno, a aceptarla, y a proponer un camino de salida, que la verdad naturalmente empieza por el apoyo total a la Fiscalía para que llegue donde tiene que llegar. Hasta ahora me ha preocupado la actitud del presidente”, reiteró el también exministro de Economía y Finanzas.

Asimismo, se refirió a la intervención del Poder Ejecutivo, que pidió que se excluyera de la carpeta investigativa los chats de Astesiano con el presidente, buscando proteger los diálogos relacionados a temas personales y familiares. “Me parece que no corresponde hacer eso. Tenemos que respetar la separación de poderes y, por lo tanto, no creo que sea correcta la actitud del ministro del Interior, que está directamente vinculado a estos temas, porque nos estamos enterando ahora de las vinculaciones de Astesiano, su grupo cercano e integrantes de la Policía”.