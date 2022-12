La discusión en torno al proyecto sobre corresponsabilidad en la crianza o tenencia compartida sigue vigente e incluso se intenta apurar. María Eugenia Roselló, diputada por el Partido Colorado (PC), asistió este miércoles a la comisión de Constitución y Legislación de la cámara baja para explicar las modificaciones que propuso para que el proyecto obtenga la sanción definitiva.

En concreto, la diputada está en contra del artículo 4 del proyecto, que determina que en caso de adoptarse medidas cautelares a raíz de una denuncia formulada por parte de un progenitor contra otro, el juez, manteniendo en todo tiempo las garantías del debido proceso y el principio de inocencia, “evaluará bajo su más seria responsabilidad funcional la necesidad o no de modificación del régimen de tenencia y su ejercicio”.

Roselló ha remarcado en varias ocasiones que esto le “preocupa enormemente”, porque “se hace foco en el adulto y no en el niño”. En ese marco, señaló a la diaria que sería oportuno “separar esos literales [B y C] de ese artículo para que quede solo el artículo 4 con el tema tenencia compartida y que quienes quieran acompañar y apoyar -que yo creo que casi todos lo van a hacer- lo puedan votar”. Asimismo, dijo que buscan separar lo que refiere a la revisión de las medidas cautelares, por lo que en su propuesta se trasladó a otro artículo, que es el 6 bis: “Decimos que se excluya de la revisión de las medidas cautelares aquellas que vengan dictadas para una conducta penal”.

La colorada indicó que revisar todo el universo de medidas cautelares es “muy arriesgado”, sobre todo porque quien lo hace es un juez de familia común que “no tiene la misma especialidad” que el juez que dictaminó esa medida cautelar. Por ende, al no tener la “misma especialidad y jerarquía” genera una situación “bastante confusa”. Además, apuntó que con eso se incorpora un nuevo procedimiento a nivel del derecho procesal, por lo que “parece fundamental mirarlo con lupa y todas las modificaciones que podamos proponer y que puedan quedar” ayuden a brindar “más certeza jurídica a ese nuevo procedimiento y garantías a todas las partes”.

Por otra parte, en la propuesta que dio a conocer ante sus colegas en la comisión agregó un nuevo artículo: el 14. En este inciso, se busca crear un agravante al delito de simulación, que ya existe en el Código Penal en el artículo 179 bis. “Nosotros decimos que cuando se detecte que hay una denuncia maliciosa o falsa entre un progenitor y otro y que eso obstruya el vínculo con sus hijos, se aplique ese agravante; ese castigo en todo el peso de la ley que hoy en día eso no está”.

También sostuvo que la mayoría de las denuncias son “reales” y que “lamentablemente” el flagelo de la violencia “sigue acechando como sociedad”, al igual que el abuso de los niños, niñas y adolescentes. Por eso “siempre” pidió que se mirara el tema con “lupa” para que en las modificaciones no estemos generando una “desprotección que va a tener daños irreparables para ese futuro de ese niño o adolescente”.

Goñi, en tanto, indicó a la diaria que las modificaciones de Roselló “inviabilizan” la “solución” que “estamos procurando todos”, que es el documento que vino del Senado. “El problema, que está reconocido por todos, es que ante la separación de los padres muchas veces en forma injustificada e injusta se interrumpe el vínculo del niño con los padres. Ese problema es real y afecta a miles y miles de personas, niños y sus familiares”, apuntó. En ese sentido, señaló que lejos de “solucionar” el problema, “yo diría que en el mejor de los casos lo deja sin solución”.

Sin cuórum

En el Partido Nacional se había manejado la intención de acelerar la aprobación de la iniciativa para este año. Sin embargo, Roselló opinó que sólo es un diputado el que insiste con esto: Goñi. Y aclaró que ha hablado con varios colegas de su socio de coalición y que le han dicho que no están “desesperados” por aprobarlo. Sin embargo, a su entender, Goñi “se ha embanderado con este tema desde setiembre, mes en que dejó de liderar la campaña contra el proyecto de ley de eutanasia” que, justamente, se votó en Diputados el mismo mes que ingresó el proyecto de tenencia compartida.

“No ha tenido tiempo de empaparse en este tema. Está exigiendo que se apruebe de forma rápida pretendiendo que los diputados que tenemos otras opiniones, que queremos proporcionar soluciones o modificaciones, no las podamos hacer porque no hay tiempo”, criticó, y aseguró que el proyecto así como está no reúne unanimidades dentro de la coalición.

Contrario a lo que planteó la colorada, Goñi dijo que no es sólo él quien pide que se avance con el proyecto sino “todos”, entre ellos “buena parte de la ciudadanía”. En ese sentido, señaló que para los blancos el objetivo es “votarla y aprobarla” este año. “Vamos a estar trabajando durante todas estas semanas y vamos a seguir insistiendo. No descarto que podamos votarlo antes de fin de año. Diría que más cerca de fin de año, la última semana de diciembre aprobarlo en el Plenario”, vaticinó.

No obstante, según supo la diaria, los diputados Gustavo Zubía (del PC) y Eduardo Lust (Cabildo Abierto) evalúan, por su lado, presentar nuevas modificaciones al proyecto en las próximas semanas.