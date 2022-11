El 29 de setiembre, la diputada colorada María Eugenia Roselló presentó ante sus correligionarios una serie de modificaciones al proyecto de “corresponsabilidad en la crianza” o tenencia compartida, que tiene media sanción en el Senado. La legisladora del sector Ciudadanos planteó sus diferencias con los artículos 4 y 6, que habilitan al juez a mantener el régimen de tenencia compartida y las visitas aun cuando existen medidas cautelares contra un progenitor, y propuso crear un agravante para las denuncias falsas en el Código Penal.

En diálogo con Subrayado, la diputada criticó la actitud del diputado del Partido Nacional Rodrigo Goñi, uno de los impulsores del proyecto en la cámara baja, por no responder el mensaje que le envió, que incluía “una minuta introductoria” de las modificaciones propuestas y la sugerencia de crear una comisión bicameral de los legisladores de la coalición de gobierno para someterlas a estudio.

“Para mí, es una falta de respeto que él no me haya respondido ese Whatsapp, ni siquiera cuando nos hemos cruzado en la cámara. Realmente me sorprende muchísimo. Yo creo que acá no hay voluntad de dialogar, acá hay una intención de apurar un proyecto de ley que no tiene unanimidades en el Parlamento y, por tanto, nosotros entendemos que es fundamental estudiarlo en profundidad”, manifestó.

La diputada consideró que, si una legisladora presenta un proyecto con modificaciones anunciadas con antelación, “es de orden y es una prioridad de la coalición estudiar dicho proyecto”. El proyecto “como vino al Senado, en mi caso, es invotable”, sentenció.

Consultado por Subrayado, al igual que planteó en el pasado, Goñi dijo que “es una falta de respeto” a los familiares “que están sufriendo”, a los senadores y a los diputados enviar un nuevo proyecto “como si todo lo que estamos haciendo no existiera”. Según Goñi, la Cámara de Representantes está en condiciones de sancionar el proyecto, que dará solución a un problema que “está afectando y haciendo sufrir a miles y miles de uruguayos”.