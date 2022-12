“Si hay una palabra para definir todo este caso es lamentable”, sentenció el senador y líder de Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos, al ser consultado por el caso del excustodio presidencial Alejandro Astesiano.

“El presidente cometió un grave error en designar a esta persona, con las anotaciones que tenía”, continuó Manini en diálogo con el programa Lado B de TV Ciudad; para el excomandante en jefe del Ejército, “con las anotaciones nunca se lo debería haber nombrado, todo el espectro político dijo lo mismo, el propio presidente admitió que cometió un error”; de todas formas, matizó que se deberá ver “a qué conclusiones llega la Justicia”.

Lo que resuelva la investigación que lleva a cabo la fiscal Gabriela Fossati, para el legislador, “es lo que va a determinar cuánto va a incidir esto en la opinión pública y cuánto va a incidir políticamente”, aunque entendió que es un tema que está “recién empezando” y resta “confirmar la veracidad de todos estos mensajes”, entre otras “muchas cosas”, y ahí “determinar responsabilidades”.

“Indudablemente que este hombre no actuó solo, este hombre es parte de una organización. Habrá que determinar quiénes integran esta organización, quiénes son los cabecillas, creo que hay mucho todavía por recorrer antes de evaluar si esto afecta o no afecta políticamente al gobierno en estos momentos”, reflexionó Manini. El senador cabildante se desmarcó de las posibles consecuencias que pueda sufrir el gobierno, a pesar de ser uno de los principales socios de la coalición: “Nosotros como Cabildo Abierto no tenemos ningún tipo de contacto ni de incidencia en este tema porque realmente lo miramos de costado”.

Sin embargo, “si se verifican cosas que hoy se pueden especular, puede tener su afectación política”, y afectaría “a todo el sistema uruguayo”. Para Manini, “lo que está en juego también es la confianza en la institucionalidad”, que “también afecta a la oposición”. De todas formas, insistió con que primero se debe “llegar al fondo del tema, comprobar, verificar la veracidad de todo lo que se está hablando y llegar a las responsabilidades”.

El pedido de Presidencia

Uno de los últimos mojones en el caso Astesiano tiene que ver con el pedido hecho por el Poder Ejecutivo de no recuperar los chats con el presidente Luis Lacalle Pou cuando se entregó el celular del excustodio, al que la fiscal Fossati accedió.

Sin embargo, el propio Lacalle sostuvo el miércoles que no fue un pedido suyo que no se incluyeran los chats; ante esto, Manini señaló que se deberá ver “cuál es la realidad también en esto”, aunque “indudablemente habrá habido una consideración de índole personal”. Entendió, no obstante, que es temprano “para emitir juicio de si estuvo bien o estuvo mal la fiscal”, e insistió con el detalle de que “hay posiciones distintas de lo que dice la fiscal y lo que dice el presidente”.

A un nivel personal, señaló que “no habría contratado, de ninguna manera”, a Astesiano, por ser “una persona indagada decenas de veces, por más que en todas haya salido inocente”, y que se debió “seguramente [a] un exceso de confianza” por parte del mandatario. “A veces es difícil determinar las decisiones personales, pero indudablemente yo no lo habría contratado”, sentenció.

Espionaje

El lunes, la diaria informó que una empresa radicada en Estados Unidos había solicitado a Astesiano información personal sobre los senadores frenteamplistas Charles Carrera y Mario Bergara, luego de que los legisladores ampliaran la denuncia penal por la concesión del puerto a la empresa belga Katoen Natie.

Sobre esto, Manini entendió que “el espionaje de parte de un privado o actores políticos siempre es grave”, y que “haya una empresa privada que pretenda investigar a dos senadores es gravísimo”, aunque volvió a matizar que “es necesario que se confirme que esto es cierto” y que “no es algo creado de repente para generar todo este ambiente”.

“La Justicia es la que tiene la última palabra en este tema, tiene que determinar responsabilidades”, señaló y agregó que de confirmarse se acompañará la sesión extraordinaria del Senado y es importante “adoptar posición al respecto”.

Si bien dijo que no se ha sentido espiado, sí manifestó tener “dudas de que sea así como aparenta, tan directo, porque en definitiva es algo que se tiene que comprobar antes de seguir con este tema”; asimismo, apuntó contra “medios que graban conversaciones personales” para “tratar de influir en la opinión pública”.