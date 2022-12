El proyecto de ley de reforma de la seguridad social tendrá una semana clave a partir de este lunes, ya que desde las 9.30 la bancada de senadores de la coalición se reunirá con Rodolfo Saldain -quien lideró el trabajo para la redacción del proyecto de ley-, con el fin de ultimar detalles sobre la iniciativa, dado que la semana pasada la comisión que estudia el proyecto en la cámara alta terminó de recibir a todas las delegaciones interesadas en dar su visión sobre el tema. Antes de intercambiar pareceres con el Frente Amplio (FA), la coalición debe llegar a un acuerdo total entre los partidos que la integran; Cabildo Abierto (CA) es el que tiene más propuestas de cambio bajo el brazo.

El senador Raúl Lozano, representante de CA en la comisión especial que estudia el proyecto, señaló a la diaria que su partido desde el principio del proceso hizo propuestas de cambios; el Poder Ejecutivo tuvo en cuenta algunas y otras no, por lo tanto, van a “insistir” con las que todavía no fueron incluidas, porque entienden que lo que hacen “no es más ni menos que mejorar el proyecto”.

Lozano señaló que uno de los cambios que plantean es el de la tasa de reemplazo, que se calcule por los últimos 15 años de trabajo, en vez de por los mejores 25, porque “mejoraría los promedios de las jubilaciones”. El senador subrayó que este punto está entre las propuestas que el líder de CA, Guido Manini Ríos, le presentó al presidente Luis Lacalle Pou antes de que se enviara el proyecto al Parlamento.

Cabe recordar que la iniciativa establece que el “sueldo básico jubilatorio” se calculará en función del promedio mensual del “valor actualizado de las asignaciones computables de los mejores 25 años de trabajo”. El criterio del régimen actual tiene en consideración los últimos diez años o los mejores 20 años de aportes. El proyecto sostiene en su exposición de motivos que la extensión para el cálculo de la jubilación permite asociar “el esfuerzo contributivo” con “el beneficio a recibir”.

A su vez, Lozano señaló que en los sueldos públicos “si se parte de salarios muy disímiles, evidentemente, las tasas de reemplazo de unos y de otros van a ser también muy disímiles”, entonces, “de alguna manera, habría que llevar a equiparar los salarios a igual o similar función en el Estado”. “Nosotros entendemos que es importante que se vote una reforma del sistema de seguridad social. Ya en los gobiernos anteriores, [José] Mujica y [Danilo] Astori habían dicho que era necesario hacer una reforma. Podrá haber alguna diferencia en su implementación, pero con que hay que hacer una reforma estamos todos de acuerdo, por lo tanto, nosotros a este proyecto vamos a tratar de mejorarlo”, insistió.

De todos modos, Lozano subrayó que si no se logran los cambios en esta primera instancia, en la Cámara de Senadores, quizás se pueda mejorar en la Cámara de Diputados. Si bien el Partido Nacional (PN) ha planteado una ruta ideal de votación que terminaría con la aprobación del proyecto en el plenario de la cámara alta antes de fin de año, Lozano subrayó que en CA no tienen “apuro”. “Trataremos de llegar a entendimientos y ponernos de acuerdo; si fuera así, claro que lo votaremos ahora, pero si no hay acuerdo, evidentemente, se va a votar después”, finalizó.

Por su parte, el senador del PN Gustavo Penadés, presidente de la comisión, dijo a la diaria que el cambio del cálculo de la tasa de reemplazo propuesto por CA lo seguirán discutiendo este lunes y aún no está tomada una resolución “por sí o por no”. Agregó que el viernes hubo una reunión de Saldain con los ministros de Economía y Finanzas (Azucena Arbeleche) y Trabajo y Seguridad Social (Pablo Mieres), y el titular de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (Isaac Alfie), para que analicen todas las propuestas que se barajaron en el Senado, y el lunes harán llegar las respuestas. Por lo tanto, Penadés señaló que, dependiendo de la respuesta del Poder Ejecutivo, verán “qué se podrá llevar y qué no”. “O sea, la negociación no está cerrada, mañana [por hoy] va a ser un día importante para la misma”, acotó.

Penadés subrayó que “la última palabra” la tendrán el Poder Ejecutivo y los senadores de la coalición, pero “la opinión del Poder Ejecutivo es determinante”. El senador aseguró que la negociación de la coalición está “casi cerrada”, por lo tanto, ya en la tarde del martes empezarán las conversaciones con el FA. En cuanto al intercambio entre la coalición, destacó que “se han ido despejando muchísimos planteos”, por lo que sigue siendo “optimista” y piensa que el lunes se terminará de cerrar.