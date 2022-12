El presidente del Frente Amplio (FA) Fernando Pereira, respondió a jerarcas del gobierno como el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y el ministro de Defensa Nacional, Javier García. Los nacionalistas hicieron referencia a los dichos de Esteban Valenti, exintegrante del FA y asesor de la campaña por el Sí para el referéndum de marzo, que en una columna de opinión en Montevideo Portal pidió que el presidente Luis Lacalle Pou renunciara.

García dijo que que la oposición se debería “hacer cargo” de los dichos de Valenti y Delgado señaló este domingo que el reclamo es “desproporcionado, irresponsable, desestabilizador y peligroso”. En rueda de prensa, el jerarca apuntó que “hay limites que no se pasan” y que hay “algunos actores en particular del Frente Amplio que no se han dado cuenta del daño institucional que pueden hacer”: “Algunos tampoco se han dado cuenta cuál es su rol”, subrayó.

Pereira aseguró a la diaria que “el FA va a tener una actitud responsable, cuidadosa, reflexiva” durante la investigación, “porque lo que está en juego, en el fondo, es en qué país queremos vivir”. El presidente del FA dijo que “la gente en la calle” a veces pide a los dirigentes ir “más” a fondo en sus cuestionamientos, pero “el FA siempre se paró en el lugar de la inteligencia democrática, de pensar primero en la democracia, en la estabilidad, y luego en nosotros mismos”.

“Nadie en el FA está pensando en destituir al presidente”, dijo y agregó que, para cambiar el gobierno, la oportunidad será “el último domingo de octubre de 2024”, cuando se realicen las elecciones nacionales.

“Desde ningún punto de vista está hoy en la carpeta del FA tomar decisiones irreflexivas como las que sí tomó el Partido Nacional (PN) para hacerle un juicio político a la intendenta [Carolina Cosse]. Afán de destitución tienen los ediles del PN, les faltan votos”, pero “si los tuvieran, lo harían”, sentenció.