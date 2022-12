La vicepresidenta Beatriz Argimón participó el viernes del acto de lanzamiento de la agrupación Futuro Nacional –que ella lidera– en Maldonado. Y, al igual que en el primer encuentro nacional del sector, que fue hace un mes en Montevideo, la idea de que sea precandidata a la presidencia de la República en 2024 volvió a estar arriba de la mesa.

En aquella primera instancia había declarado que “sin lugar a dudas” estaba “dispuesta a evaluar” la posibilidad. Ahora, ante la consulta de la prensa, dijo que “estos no son tiempos de candidaturas, lo que no significa que hoy o mañana yo no sea precandidata”.

La pregunta de los periodistas surgió a raíz de que una de las oradoras del encuentro en Maldonado, la diputada suplente Wilma Noguez, dijo que la vicepresidenta “tiene don de gente, tiene paciencia, sabe escuchar, sabe que la política es una forma de entender la vida, es la vida compartida con los demás, tiene un gran conocimiento de la estructura partidaria por su larga militancia en el partido, tiene una apertura partidaria, tiene una gran sintonía con los jóvenes, tiene sensibilidad”. Y entonces agregó: “Es necesario que estudie y nos diga que sí a la propuesta de ser precandidata a la presidencia”.

La dirigente dijo que los integrantes del sector en el departamento están dispuestos a “recorrer rincón por rincón de nuestro país” para que Argimón pueda “llegar al lugar más alto, la presidencia de la República”. “Esperamos que pienses mucho pero que esa respuesta sea positiva”, sentenció.

Con respecto al lanzamiento del sector, Argimón dijo que están “en tiempos donde el partido tiene muchos militantes que tienen de herrerismo y tienen de wilsonismo, y que es necesario una apertura de las estructuras” en función de “miradas diferentes”.

Durante el acto, dijo que el Partido Nacional tiene la “necesidad de abrir su base partidaria a nuevas expresiones” que vayan más allá de la díada herrerismo-wilsonismo y que es necesario “abrir instancias para distintos sectores que puedan contribuir a fortalecer” al partido.

El mismo viernes, horas antes, en diálogo con Informativo Sarandí, Argimón había declarado que está “dispuesta” a ser precandidata y que, a su entender, para que el Partido Nacional crezca, “tiene que abrir la base”. “No estoy de acuerdo no sólo con candidaturas únicas sino [...] con candidaturas que provienen o son afines a prácticamente un solo sector”, apuntó. En este sentido, dijo que su sector “tendrá candidatura propia o saldrá a negociar con quien crea que puede llevar adelante” los postulados de la agrupación, aunque pertenezca a otra.