El intendente de Soriano, el nacionalista Guillermo Besozzi, se refirió este jueves a las reacciones en el gobierno sobre el caso Alejandro Astesiano, el exjefe de custodia presidencial que fue imputado por varios delitos, entre otros, tráfico de influencias.

Al igual que otros integrantes del Partido Nacional, Besozzi señaló en una entrevista en el programa Quién es quién, de Diamante FM, que “Luis se come un garrón porque confía plenamente en una persona que le es muy desleal”, en referencia al presidente Lacalle Pou y su excustodio. Pero advirtió que en el entorno del presidente “alguien debió decirle que algo estaba pasando, y ese alguien tiene que existir”. “El presidente creo que en algún momento va a tomar recaudos del tema, cuando tenga las cosas más claras, porque realmente en los equipos alguien tiene que ser responsable”.

Consideró que en general “los intendentes y los presidentes somos responsables prácticamente de todo siempre, pero tenemos que tomar los recaudos”, y ejemplificó con que no tendría que haberse enterado de lo que pasaba por la fiscal Gabriela Fossati, que ordenó detener a Astesiano al regreso de un viaje a Costa Rica con Lacalle Pou y sus hijos. “Tendría que haberse enterado por alguien de seguridad, secretaría o lo que fuere. Alguien tiene que haber pispeado que algo raro hay, alguien tiene que decir ‘ojo con esto’”.

En ese sentido, Besozzi afirmó: “Yo no creo que nadie supiera, alguien le tiene que haber avisado al presidente ‘algo está pasando’. O no le dieron la importancia que tenía realmente, que también es un problema, pero alguien tiene que pagar las culpas”. Consideró que Lacalle Pou “en algún momento va a tener las cosas bien claras y va a tener que decir… él asumió la responsabilidad, pero alguien del entorno debió venir y decir ‘Luis, mirá que acá estamos en un problema, que no sabemos bien qué es’”. Consultado sobre si se refería a ministros, subsecretarios u otros jerarcas, Besozzi respondió: “Verá él quién, hay cantidad de cargos de importancia ahí dentro, alguien tiene que hacerse cargo”.

El intendente, que integra el sector Alianza Nacional, señaló que si pasó esto “te puede volver a pasar, y realmente vos tenés que darle una señal a la ciudadanía, ejemplarizante”. “Nosotros somos responsables de lo que pasa en nuestros entornos, y dentro de nuestros entornos hay gente que debe ser responsable de decirnos lo que está pasando”, dijo, e insistió con que, de no haber ninguna señal en ese sentido, “la gente pierde credibilidad en el sistema político, en los cargos”.

Reiteró que “a Luis se la jugaron por arriba del moño, y dentro de ese equipo debió alguien haberse dado cuenta”, y cerró diciendo que “las responsabilidades tienen que ir sobre alguien, no pueden quedar en un jefe de la seguridad”.