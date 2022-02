La Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos (Andebu), organización que nuclea a las empresas de radio y de televisión privadas, está dispuesta a considerar el pedido que hizo la Comisión por el Sí a la derogación de 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC) de destinar minutos gratis de publicidad en las tandas publicitarias para ambas campañas. El planteo de los promotores de la derogación se plasmó en una proclama difundida el jueves y el presidente de Andebu, Rafael Inchausti, dijo a la diaria que “personalmente” ve con buenos ojos la propuesta, pese a que no recuerda antecedentes en casos de referéndums.

En la proclama del jueves, la Comisión por el Sí celebró el anuncio del gobierno nacional de que otorgará la cadena de radiodifusión nacional a ambas posturas, pero planteó la necesidad de que junto a la cadena “se otorguen minutos de propaganda en las tandas publicitarias de los principales medios, para que las ideas, de ambas propuestas, puedan expresarse a total plenitud y la democracia no se vea condicionada por la capacidad económica de cada propuesta”.

La ley de medios vigente (19.307) regula en su artículo 142 el acceso gratuito a la publicidad electoral y enumera las instancias electorales alcanzadas por esta disposición: elecciones nacionales, elecciones departamentales y locales, elecciones internas de partidos, nacionales y departamentales. Establece que “los espacios gratuitos se otorgarán durante todo el período autorizado para realizar publicidad electoral”, de conformidad con la Ley 17.045 (Regulación de la Publicidad Electoral), con una duración igual a 60% del tiempo destinado a mensajes publicitarios en cada hora de transmisión. Quedan excluidas instancias de consulta popular, como es el caso de los referéndums.

Sin ley que ampare el pedido de la Comisión por el Sí, la decisión queda en manos de Andebu. Inchausti aclaró que el tema no se ha planteado formalmente en el seno de la gremial hasta ahora, pero señaló que se puede “considerar en la próxima reunión del Consejo Directivo, ya que el tema se está planteando a nivel público”. Dijo que personalmente está afín, porque “Andebu históricamente ha colaborado en instancias electorales con la disposición de espacios y minutos para publicidad de los partidos políticos” y, aunque no lo ha hecho en casos de referéndum o plebiscitos, “sí en otras instancias electorales”. Inchausti consideró que en los casos de consultas populares no se ha hecho “porque no se había planteado”. “En la medida en que se plantea en la opinión pública, lo podemos considerar”, señaló.

El secretario del Consejo Central de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay, Fernando Gambera, también vocero de la Comisión por el Sí, dijo a la diaria que se lanzó ese mensaje en la proclama con la idea de “colocar el tema en el debate público”. “Era simplemente una cuestión de equidad. No es que tengamos armada una estrategia al respecto. Está en el contexto de lo que es todo el texto: que no se pierda lo que ha sido tradicional en nuestra democracia: que haya posibilidad de expresarse, más o menos, para todos en forma equitativa”, fundamentó. Para Gambera, ante la falta de una disposición legal, debe haber “políticas públicas que garanticen el acceso de todas las opiniones de la gente y de los voceros de esas opiniones”.

Por su parte, uno de los coordinadores de la campaña del Partido Colorado en defensa de la LUC, el diputado colorado Felipe Schipani, destacó que “el gobierno ya comprometió la cadena nacional para ambas opciones” y que el Poder Ejecutivo no tiene “facultades para disponer de minutos en medios de comunicación a estos fines sin que sea a través de la ley, porque la ley de medios vigente no lo habilita”. No obstante, coincidió con “el fondo” del planteo de la Comisión por el Sí: “Todo lo que suponga informar me parece bien; lo de las cadenas me parece que es una buena cosa, ojalá Andebu también abra sus espacios”, opinó.

La propuesta de Cabildo Abierto

En julio del año pasado, en el marco de la discusión por la nueva ley de medios que envió al Legislativo el gobierno nacional, Cabildo Abierto (CA) envió a los senadores del Frente Amplio 11 artículos que la fuerza política quería incluir dentro del proyecto, que al momento continúa trancado en la Cámara de Diputados por diferencias internas en la coalición.

Ese borrador contenía varios puntos vinculados a la publicidad electoral y, concretamente, proponía otorgar publicidad electoral gratuita en los medios de comunicación audiovisual con nuevas reglas: entre otras disposiciones, planteaba brindar 120 días de publicidad electoral gratuita a las opciones de plebiscitos y referéndums. Pero la propuesta cabildante también incluía una tanda de artículos relativos al control de los medios, con participación de la Corte Electoral, y estos contenidos fueron determinantes para que el planteo no prosperara en la oposición.