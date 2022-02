No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

La Comisión por el Sí, que busca derogar 135 artículos de la ley de urgente consideración en el referéndum del 27 de marzo, brindó ayer de tarde una conferencia de prensa, en la que llevó la voz cantante Amira Fagúndez, de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay. Fagúndez señaló que el referéndum no es sólo de los ciudadanos que firmaron, sino de todos los uruguayos, “que podrán expresarse y legislar el 27 de marzo”.

Dijo que la campaña por el Sí, además de proponerse “anular estos pésimos 135 artículos”, tiene como objetivo “que no existan leyes ómnibus de urgente consideración”, porque “eso desnaturaliza nuestra Constitución y nuestra República”. En la proclama se indica: “Es falso que queremos impedirle al gobierno que cumpla con sus responsabilidades; dispone de la mayor cantidad de leyes aprobadas de urgencia, 341 artículos sobre decenas de materias diferentes. Por lo tanto, esa argumentación desesperada no tiene ninguna base. Además, dispone de los instrumentos institucionales para perfectamente completar su mandato, como obviamente debe ser”.

Desde la Comisión por el Sí señalaron que lo que sí quieren es que el referéndum “trascienda” los 135 artículos, porque están “en contra de esta forma de gobernar, para este gobierno y para los próximos gobiernos”. “Y enfatizamos en próximos gobiernos porque, sean del color que sean, no queremos que puedan iniciar una escalada de leyes de urgencia de cientos y hasta miles de artículos aprobados de urgencia y sin el debate necesario. Estamos defendiendo la República y la democracia. Ese es también el objetivo del referéndum”, dijo Fagúndez.

Además, se destacó que en la campaña de recolección de firmas tuvieron “obstáculos, prohibiciones y actitudes muy negativas”, por ejemplo, la negación del uso de la cadena nacional de radio y televisión, “mientras hoy los partidarios del No hacen uso y abuso de su posición dominante y de todo el aparato del Estado”. “Se nos negó la suspensión del plazo en medio de la pandemia, cuando más difícil era hacer barriadas y juntar firmas; se otorgó el color celeste a la papeleta por el No, cuando todos sabemos que el color celeste es de todos los uruguayos; se nos negó en primera instancia el uso del estadio Centenario para un espectáculo artístico a favor del Sí, seguramente porque el No nunca podría organizar uno”, sostuvo Fagúndez.

En tanto, José Olivera, presidente de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, dijo en rueda de prensa que se hicieron más gestiones para poder usar el estadio Centenario y realizar un acto contra la LUC allí. “Esperemos que en las próximas horas haya alguna respuesta distinta a la que se nos dio por parte de quienes están al frente de la administración del estadio Centenario”, sostuvo.