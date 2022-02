El intendente de Río Negro, el nacionalista Omar Lafluf, dijo ayer en una entrevista con M24: “Voy a salir con toda mi fuerza a defender” la ley de urgente consideración (LUC), de la que 135 artículos se pondrán a referéndum el 27 de marzo.

Comentó que maneja dos argumentos cuando conversa con la población al respecto. El primero, que “cuando se argumenta y se dice que no hubo tiempo de recibir delegaciones y estudiar la LUC en el Parlamento, entonces se tenía que haber derogado toda la ley, no 135 artículos”.

En segundo lugar, contó que le dice a la gente: “Capaz que tenés razón en algún artículo, el tema del combustible”. Opinó que “si lo analizás, es lo que hay que hacer y el gobierno viene haciendo un esfuerzo para no volver a lo anterior, donde fundimos Ancap; ahora, capaz que tenés razón”, ejemplificó, pero alertó: “Ahora, mirá que no se deroga sólo el artículo ese: acá, o derogás los 135 artículos o no derogás nada. Porque si a mí me dan a elegir, y capaz que sí, yo tengo tres artículos que ‘más vale no’, pero esa posibilidad no la tengo”.

“Entonces, ¿qué tengo que poner en la balanza? Tengo que poner en la balanza lo que ha sido claramente a favor: primero, que no ha habido nada así que perjudique”, señaló, aunque enseguida añadió: “Me pueden decir: ‘bueno, pero el combustible’. El combustible sí, puede ser, puede ser, macanudo. Lo vamos a ir solucionando si Dios quiere”.

Pero insistió en que “se deroga todo o nada”, y mencionó como puntos a favor de la campaña la seguridad: “Los números que nos muestran hoy son mucho mejores”.