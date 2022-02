No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El año pasado el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) registró 125 adopciones, una cifra a la que no se había llegado hasta ahora, según informó este jueves el semanario Búsqueda. El récord había sido en 2013 con 115 adopciones; en 2020 fueron 106 adopciones, en 2019 se concretaron 108 y en 2018 fueron 109. Según los registros del INAU, 60 de las adopciones fueron en Montevideo y salvo Salto y Flores, en todos los departamentos hubo al menos una adopción.

El salto en la cantidad de adopciones se debe a que 19 de los casos de 2021 son procesos que se iniciaron en la Justicia, y debido a los cambios que impuso la ley de urgente consideración en el sistema de adopciones, la Justicia, con informes fundados del Instituto Técnico Forense o equipos técnicos de los juzgados especializados pueden dar en adopción a un niño sin pasar por el proceso de selección del INAU.

Así las cosas, sin contar los casos llevados adelante por el sistema judicial, a través del INAU se concretaron 106 adopciones, en un año en el que entre marzo y julio las oficinas estuvieron cerradas y las entrevistas a aspirantes pasaron a ser de forma virtual.

Según los datos del INAU, entre esas 106 adopciones, 95 corresponden a niños, niñas y adolescentes que vivían en centros del INAU y 11 fueron adoptados desde el centro hospitalario o maternidad. En el desglose por edad, figura que 54 tienen entre cero y dos años, 37 de tres a siete años y 15 tienen ocho o más años, además, se indica que hubo la misma cantidad de niñas que de niños adoptados.

Para el presidente del organismo, Pablo Abdala, varios puntos de la LUC llevaron a este proceso, entre otras acciones que se han desarrollado. Además de la potestad que se le da a la Justicia, señaló que la norma estableció que la evaluación de las familias aspirantes no puede durar más de 18 meses, lo que obligó a acelerar el proceso.

Abdala dijo al semanario que “es claro que sin los cambios de la LUC estos resultados no se hubieran alcanzado y no estaríamos por el camino que estamos transitando” y subrayó que “hay 19 casos que se concretaron por la vía legal que no se hubieran podido gestionar, y sabemos que hay otros pedidos de adopción que se están gestionando. Es una buena señal que prueba que el procedimiento funciona y donde los jueces deben resolver con certeza”.

Asimismo, resaltó que en su administración se creó el departamento de Adopciones y se incorporaron bajo diversas modalidades 11 profesionales en Trabajo Social y en Psicología, que trabajan en equipo en cuatro zonas del país. Esto ayudó en buena parte a que haya crecido el número de padres y madres registrados como aspirantes: en 2021 fueron 195, mientras que en 2020 fueron 78 y en 2019 unos 82.

El hecho de haber aumentado el personal es la clave del registro obtenido el año pasado, según el Sindicato Único del INAU (Suinau). El secretario general del gremio, Carlos Salaberry, aseguró a Búsqueda que desde hace dos años se implementan medidas administrativas “buscando ampliar la cantidad de horas/hombre, y eso repercutió en la reducción de los tiempos de espera de los aspirantes”.

El trabajador destacó que los equipos locales destinados a otras funciones se capacitaran para realizar las entrevistas con los aspirantes, evitando que todos los padres y madres del interior tengan que viajar a Montevideo para iniciar el proceso. Por otra parte, indicó que para el sindicato, el problema en las adopciones sigue siendo que muy pocos padres desean adoptar un adolescente o un niño más grande, lo que provoca que la cantidad de niños en adopción crezca año a año.