Representantes de los partidos políticos del oficialismo y la oposición en Montevideo se reunieron el sábado para redactar una solicitud de prórroga al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la aprobación de un préstamo por 70 millones de dólares para que la Intendencia de Montevideo (IM) realice obras en los rubros limpieza y saneamiento, tal como se había acordado el viernes. No obstante, el tema no quedó cerrado y las partes fijaron un cuarto intermedio hasta la tarde de hoy, cuando se volverán a reunir para tratar de saldar las diferencias en el texto que la comuna presentará ante el organismo internacional.

El viernes, la intendenta Carolina Cosse acordó con la oposición solicitar al BID una prórroga para poner el proyecto a votación de la Junta Departamental, en donde requiere una mayoría especial para la que no alcanzan los votos del Frente Amplio (FA). Dado que necesita algunos votos de ediles de la oposición –conformada por el Partido Nacional (PN), el Partido Colorado (PC) y el Partido de la Gente– y que estos le reclaman cambios en el proyecto, la jerarca arribó a este acuerdo para iniciar una nueva ronda de negociaciones y luego someter el préstamo a votación.

En la reunión del sábado, las partes decidieron tomarse algunas horas para la reflexión y el debate interno y volver a discutir hoy cómo redactar la solicitud de la prórroga, ya que está previsto que el texto se someta a votación en la sesión de la Junta Departamental de mañana, porque la fecha límite para hacerlo es el jueves.

Felipe Schipani, diputado y secretario general del PC en Montevideo, dijo a la diaria que se procura “llegar a un texto de acuerdo” y para ello tanto el oficialismo como la oposición llevaron su respectivo borrador, pero no se llegó a una redacción que conforme a ambas partes. “Estamos buscando acercar posiciones y por eso decidimos volver a reunirnos el lunes para que de esa reunión surja un acuerdo sobre la fundamentación de la solicitud de prórroga”, explicó.

Según dijo, si bien hay “discrepancias” sobre el contenido del proyecto que llevaron a que no estén los votos para su aprobación, ese no es el punto en discusión ahora y los matices en cuestión refieren exclusivamente a cómo se redacta la solicitud de la prórroga, que debe fundamentarse. Igualmente, dijo ser “optimista en cuanto a que se pueda buscar una redacción que contemple lo que plantea la intendencia y que también recoja la inquietud de otros actores de la oposición” y agregó que no cree que este “sea un tema que pueda poner en tela de juicio la prórroga y la mesa de negociación” entre el oficialismo y la oposición.

Por su parte, el coordinador de la bancada de ediles del FA, Martín Nessi, quien también participó en la reunión, afirmó que “no hubo grandes matices en el texto”, a pesar de que “hay algunos puntos” que todavía requieren discusión, y explicó que la redacción debe contemplar “las visiones de todas las partes” y que “no quede un escenario donde haya vencidos ni vencedores”.

Un mundo de concesiones

Más allá del texto que finalmente se envíe al BID para solicitarle una prórroga en la aprobación del préstamo en la Junta, en los próximos meses el oficialismo y la oposición deberán ceder en algunas de sus posturas para alcanzar un acuerdo. Según supo la diaria, en el PN hay optimismo en que se logrará. Las fuentes indicaron que uno de los inconvenientes que hubo antes de que se abriera esta instancia de diálogo fue que “cada planteo fue muy mediático” y con escasa “profundidad técnica”, algo que se buscará solucionar en esta nueva etapa.

Uno de los objetivos del PN es que la partida extra prometida por Cosse para financiar obras de saneamiento solicitadas por la oposición se incluya dentro del proyecto que se enviará al BID, ya que eso implicaría que el organismo internacional hiciera un seguimiento de las inversiones y garantice el cumplimiento de lo anunciado.

Asimismo, desde el PN se afirmó que también la oposición deberá ceder en algunos de sus pedidos. “Todas las partes van a tener que ceder algo”, porque “la idea es llegar a un acuerdo”, expresaron las fuentes. Así las cosas, afirmaron que “sería poco serio” iniciar esta nueva instancia de diálogo para que el desenlace no tenga modificaciones con respecto a las posturas iniciales.

Schipani, por su parte, manifestó que en el PC quieren alcanzar un acuerdo y apuntó que la situación actual, comparada con la de unos meses atrás, es “distinta”, y de aquí en adelante “probablemente” surjan elementos “que hagan el préstamo más votable”. Además, aseguró que el ministro de Ambiente, Adrián Peña, también colorado y líder de su sector, Ciudadanos, “está interesado” en el proyecto que la comuna pretende aprobar, porque “recoge las directivas” de la cartera. Sobre este punto, otra fuente colorada manifestó que hay un sector del partido que, en línea con Peña, desea la aprobación del proyecto, mientras que otros toman en cuenta valoraciones políticas que van más allá de lo técnico.

la diaria pudo saber que en el oficialismo se plantearon “no ceder en modificaciones sustanciales” del préstamo, es decir que la idea sería agregar nuevas partidas al proyecto para cumplir con lo solicitado por la oposición y no restar fondos, por ejemplo, al rubro limpieza para trasladarlos al de saneamiento, tal como se había solicitado meses atrás.